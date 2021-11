Manuel Bortuzzo su Lulù: “Tutto montato, lei c ha marciato sopra”

Sul sito del Grande Fratello VIP 6 questa mattina è stato pubblicato un video che mostra Manuel Bortuzzo scambiare due chiacchiere con Davide Silvestri e Patrizia Pellegrino. I tre stanno parlando delle relazioni nate nella casa del Grande Fratello VIP e di come si possono vivere le varie situazioni. Davide si dice convinto del fatto che se anche fosse stato single, non avrebbe voluto legarsi con nessuna. A prescindere dal fatto che non ci sia nessuna ragazza che possa essere il suo genere, crede che la situazione in generale, non sarebbe stata quella giusta per veder sbocciare un amore. Anche Manuel sembra essere dello stesso avviso. Si è reso conto che le cose fuori sono molto diverse, senti le mancanze quando stai lontano, hai del tempo per capire cosa provi e invece se stati nella stessa casa della persona con cui sta nascendo qualcosa, tutto è diverso. La Pellegrino quindi ha chiesto a Manuel come sia nata la sua storia con Lulù. Bortuzzo ha spiegato che non c’era nulla, che si erano semplicemente avvicinati per uno scambio di tenerezze e di affetto.

Cosa pensa Manuel Bortuzzo della storia con Lulù

“Non c’era niente inizialmente, era semplicemente uno scambio di affetto” ha detto Manuel Bortuzzo parlano della storia con Lulù. Ha poi però aggiunto qualcosa che non tutti hanno gradito: “Poi è stato anche un po’ montato da parte di tutto come una cosa molto più grande di quello che era, lei ha marciato su quella cosa lì perchè è andata molto veloce nonostante io le abbia detto che io non facevo così e che avevo bisogno di tempo” ha spiegato il concorrente del Grande Fratello VIP 6. “Io mi sono trovato quindi subito in difficoltà perchè mi sono trovato davanti una persona che mi diceva cose importanti” ha continuato Manuel nella sua confidenza a Patrizia Pellegrino. “Poi c’è l’attrazione fisica, ti lasci un po’ andare ma quando vedi che non ti prende di testa, dici basta” ha sentenziato il giovane.

Ci poniamo solo una domanda dopo queste parole: siamo sicuri che solo Lulù ci abbia marciato sopra? Perchè a casa, a molti spettatori, è arrivato anche altro…

