I vipponi pronti a lasciare per Natale il GF VIP 6: hanno capito che il reality si allunga

Con l’ingresso di nuovi concorrenti a 13 giorni da quella che doveva essere la finalissima del Grande Fratello VIP 6, i vipponi, hanno capito quello che sta succedendo. Hanno compreso che il reality, proprio come successo lo scorso anno, non chiuderà dopo tre mesi e si preparano quindi a prendere una decisione. Resteranno nella casa del Grande Fratello ViP a Natale oppure no? Anche se la produzione non ha dato ancora comunicazione ufficiale, è chiaro ormai a tutti quello che sta per succedere e ieri, dopo la diretta, alcuni concorrenti ne hanno parlato senza troppi giri di parole. Una delle più decise sembra essere Carmen Russo che non se la sente di continuare il gioco. Per Carmen poi, oltre alla voglia di passare il Natale con Maria ed Enzo Paolo, ci sarebbe anche altro. Le dinamiche che si stanno creando nella casa non le piacciono più, sono sempre le stesse da tre mesi e lei è stanca di sentir parlare sempre delle stesse cose…Non è la sola a quanto pare a pensarla in questo modo…

Grande Fratello VIP 6: chi lascerà il reality a Natale?

La più decisa a lasciare il GF VIp prima di Natale sembra essere proprio Carmen Russo che commenta:

Il discorso dell’allungamento probabilmente lo annunceranno presto. Per me basta così, sono quasi sicura. Non posso lasciare lui e la bambina da soli ancora. Cioè tre mesi va bene e sono tanti è. Parliamo di 3 mesi mica settimane. Voglio fare il Natale con loro due. Noi non abbiamo nessun altro siamo noi. Poi io non ho nemmeno più l’entusiasmo delle dinamiche, di seguire, di fare, siamo stanchi tutti. Gli argomenti e tutto, noi li conosciamo già da un pezzo. A questo punto basta così dai.

Anche Manila Nazzaro sembra essere dello stesso avviso, lei però sta tranquilla perchè ha una famiglia sulla quale contare e sa che Lorenzo comprenderebbe le sue decisioni e i suoi figli comunque non sarebbero da solo, potendo passare le feste anche con la famiglia del papà. Chi invece sembra voler seguire Carmen Russo è Francesca Cipriani ( noi abbiamo qualche dubbio in merito ma intanto lei sembra essere convinta). L’ex Pupa ha commentato:

Sono felice di aver fatto questi 3 mesi. Io pure non sono più così entusiasta come prima. Come dici te conosciamo già tutto. No io voglio capire quando finirà. Domani mattina voglio andare in confessionale a cercare di sapere qualcosa. Devono dirmi una data in cui finirà. Venerdì per forza lo diranno a tutti, perché siamo vicini al 13 dicembre. Comunque io andrò lo stesso a chiedere

Ormai manca davvero pochissimo e nelle prossime puntate capiremo anche chi sceglierà di restare e chi no. Al momento sono cinque i nuovi concorrenti pronti ad animare il gioco, per cui immaginiamo che sondando gli animi, gli autori abbiano capito che saranno meno i concorrenti che lasceranno. Staremo a vedere.

