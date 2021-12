Lulù Selassiè dà dell’idiota a Maria Monsè che reagisce: lo scontro

Ieri sera nella casa del Grande Fratello VIP 6 è successo davvero di tutto. Tra le altre cose, anche una litigata tra Lulù Selassiè e Maria Monsè. La mamma di Maria Perla, già dal pomeriggio, aveva dimostrato molto insofferenza, discutendo con le altre ragazze per un motivo che non vedeva le principesse protagoniste. La Monsè infatti, stanca di dormire nello stesso letto di Patrizia Pellegrino ( non solo perchè russa ma anche perchè si detestano) aveva chiesto di poter dormire insieme a Miriana e Sophie nello stesso letto, con anche Lulù che sembra dorma lì vicino. Una richiesta che non è andata giù alle ragazze che hanno cercato di spiegarle che sono amiche, che passano tutta la notte a chiacchierare e che non cambia molto dormire lì con loro, visto che Patrizia è praticamente dietro e si sente lo stesso russare. Da questa discussione poi, si è passati ad altro. La Monsè infatti è tornata a parlare di quello che Lulù ha detto, in merito alle persone più grandi e alle parole delle sue sorelle, riprendendo poi anche l’argomento legato all’attacco di panico in diretta. Ne è nata una discussione molto accesa, non finita benissimo.

E’ scontro tra Maria Monsè e Lulù Selassiè

La Monsè infatti era andata a raccontare qualcosa in confessionale e da fuori. Lulù aveva sentito tutto. Discutendo con sua sorella, aveva dato dell’idiota a Maria, che non ha digerito le parole della principessa e l’ha invitata a essre più educata, cosa che non è stata anche in diretta:

“E’ troppo comodo dire che hai un attacco di panico” ha detto la Monsè verso Lulù invitandola a capire che alcune cose le avrebbe dette a prescindere, come è già successo, anche in altri momenti. La principessa ha risposto che Maria non sa di cosa parla, che ci sono medici che studiano e si prendono una laurea per parlare di questo cose e che lei non è nessuno per farlo. Ha continuato dicendo che ha sofferto da quando aveva 15 anni, che ci sono cose che solo gli psicologi possono capire e che lei ne ha una che le ha spiegato queste cose. La Monsè quindi le ha fatto notare: “Menomale che quando è successo il caso di Manuel avevi detto di averlo fatto perché non andavi dalla psicologa. Adesso invece dici che ci sei andata…“. La principessa ha ribattuto dicendo: “Io dovevo andarci prima ma ero piccola e non capivo, ho iniziato a farlo un mese prima di entrare qua dentro.” Poi ha chiesto a Maria di non permettersi di giudicare perchè non sa. La Monsè quindi le ha fatto notare che anche lei non dovrebbe giudicare il lavoro di una persona, la carriera e il privato, visto che non ne sa nulla e avere lo stesso rispetto per gli altri che chiede per se.

Maria poi sfogandosi con Davide e Manila, ha spiegato che se ha detto quelle cose in confessionale, non è di certo perchè voleva tenerle segrete, visto che poi saranno mostrate a tutti. Si è detta indignata dalla maleducazione di chi si permette di darle dell’idiota.

