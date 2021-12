Bake Off Italia 2021 ha eletto i quattro pasticceri semifinalisti: ecco chi sono

Siamo agli sgoccioli con Bake Off Italia 2021: il talent show su dolci e pietanze da forno in onda da ben nove anni su Real Time. Nel tendone di Benedetta Parodi sono rimasti solo cinque pasticceri amatoriali ma che irrimediabilmente sono poi rimasti in quattro, ovvero i quattro semifinalisti di questa edizione del programma.

Dietro i banconi abbiamo visto cimentarsi nelle tre nuove prove i concorrenti Simone, Daniela, Peperita, Roberto e Lola. Chi di loro ha conquistato il Grembiule Blu e quindi l’immunità? Chi è stato salvato dai giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio? Ma soprattutto qual è stato il pasticcere amatoriale che ha dovuto lasciare il programma ad un passo dalla semifinale? Scopriamo insieme nel prossimo paragrafo…

Bake Off Italia 2021: svelati i quattro semifinalisti

Nella prova creativa, i concorrenti hanno dovuto reinterpretare a modo loro un tipico dolce natalizio sostituendo la spezia presente nella ricetta originale con un altro gusto. I dolci da scegliere son stati: panforte (sostituire il chiodo di garofano), pittanchiusa, buccellato, frustingo (la cannella è l’ingrediente da sostituire) e il panpepato (da sostituire è il pepe). I dolci sono stati assegnati con una reazione a catena fra concorrenti: ha partire è stata Daniela in quanto vincitrice dello scorso grembiule blu; la foggiana ha scelto per sé la Pittanchiusa, un dolce che a detta sua somiglia molto ad un dolce pugliese. La ragazza ha scelto per Lola il panpepato. Lola ha dato a Simone il panforte. Simone a sua volta ha dato il buccellato siciliano a Peperita, non dandolo al siciliano Roberto. Roberto – che di certo non è rimasto contento della scelta finale – si è dovuto accontentare del frustingo.

Nella prova tecnica, invece, i pasticceri hanno dovuto realizzare dei spiritosi Cappellini di Babbo Natale: delle monoporzioni ideate da Ernst Knam. I pasticceri amatoriali in gara hanno seguite le indicazioni e i tempi del giudice, che ha preparato questi dolcetti davanti a loro ma restando di spalle ai banconi. I concorrenti non ha potuto consultare la solita ricetta scritta. Dopo gli assaggi, questa è stata la classifica: quinto posto per Lola, quarto per Simone, terzo posto per Peperita, secondo posto per Daniela e primo posto per Roberto.

La puntata si conclude con la prova a sorpresa: realizzare un dolce natalizio tipico della Grecia, il Baklava. Ospite di questa prova è stata Venia Flessa, vincitrice di Bake Off Grecia. Gli assaggi finali danno ai giudici l’ultimo criterio co ci decidere la nuova eliminazione. Per la prima volta è Roberto a conquistare il grembiule blu. A dover lasciare il programma, invece, è il diciottenne Simone. Quindi i semifinalisti di Bake Off Italia 2021 sono Roberto, Daniela, Lola e Peperita.

