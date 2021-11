Bake Off Italia 2021: Daniela fa tripletta di Grembiuli Blu, shock il pasticcere eliminato

Siamo giunti quasi alle battute finali a Bake Off Italia 2021: il talent show sui prodotti da forno di Real Time. Alla corte di Benedetta Parodi contiamo solo sei pasticceri amatoriali ma che irrimediabilmente sono poi rimasti in cinque dopo la fine di questo incredibile tredicesimo appuntamento andato in onda questa sera venerdì 26 novembre 2021.

Dietro i banchi abbiamo visto cimentarsi in frolle e creme Enrico, Simone, Daniela, Peperita, Roberto e Lola. Chi di loro ha conquistato il Grembiule Blu e quindi l’immunità? Chi è stato salvato dai giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio? Ma soprattutto chi è stato il pasticcere amatoriale eliminato? Scopriamo insieme nel prossimo paragrafo…

Bake Off Italia 2021: la puntata del 26 novembre

La puntata a tema “ricette d’Italia” si è aperta con la terza prova in esterna, l’ultima per questa nona edizione di Bake Off Italia. In questa prima prova, la prova creativa, i pasticceri amatoriali hanno dovuto realizzare un aperitivo chic quanto la location che ospitava i loro banconi, ovvero la città ligure di Portofino. Il menù richiesto prevedeva una focaccia, un po’ di grissini e un finger food a base di basilico. Fra alti e bassi, la prova sembra esser andata bene un po’ per tutti i concorrenti.

Conclusa la prova creativa, i concorrenti sono ritornati tutti sotto il tendone… tutti tranne uno, Peperita. La concorrente ha accusato un malore e non ha potuto disputare la prova tecnica. In questa seconda sfida, i concorrenti hanno dovuto realizzare due tiramisù: uno rettangolare ideato da Damiano Carrara ed uno a forma di cornice ideato da Ernst Knam. Daniela Ribezzo – vincitrice del Grembiule Blu – ha potuto conoscere le dimensioni esatte dei due tiramisù; un vantaggio “conquistato” dagli altri concorrenti che sono andati a rubare l’informazione andando a misurare gli stampi forniti a Daniela dalla produzione.

A fine della prova tecnica, questa è stata la classifica: all’ultimo posto Lola, quarto Enrico, terzo Simone, seconda Daniela e primo posto per Roberto. Conclusa la prova tecnica, Peperita è rientrata in gioco per la prova a sorpresa: realizzare una Bazooka Cake, un grande cannolo vuoto farcito da tanti cannoli dalle dimensioni classiche.

Al netto delle tre prove, i giudici hanno deciso di assegnare il Grembiule Blu per la terza volta consecutiva a Daniela. L‘eliminato della settimana, invece, è stato il temibile Enrico che si è giocato il ruolo di peggiore assieme a Lola.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".