Alex Belli pronto a dire addio al GF VIP 6: Delia scappa da Milano

Non può neppure immaginare che forse, una volta finito il gioco, una volta fuori dalla porta rossa, ad attenderlo nella sua casa di Milano, non troverà nessuno. Alex Belli si prepara a lasciare la casa del Grande Fratello VIP 6 ma non sa che Delia Duran, come ha scritto poche ore fa sui social, ha lasciato Milano. Del resto l’attore l’aveva invitata a godersi la vita, visto che le aveva lasciato anche i conti correnti pieni. E forse la Duran, dopo gli ultimi avvenimenti nella casa del Grande Fratello VIP ha deciso di seguire il consiglio di suo marito. Alex Belli dal canto suo si prepara a mettere fine a questa esperienza: il 13 dicembre lascerà la casa, non ha intenzione di continuare. Ultima settimana di soap quindi per lui e Soleil Sorge?

Vediamo quelle che sono le ultime news dalla casa e le parole di Alex Belli sul suo rapporto con Soleil Sorge.

Alex Belli pronto a dire addio al GF VIP

Nelle ultime ore Alex Belli ha spiegato che cosa prova:

Non posso fare meno con Sole. Per farlo dovrei prendere ed uscire dalla casa del GF adesso. Però aspetta, perché io e Soleil non potremo mai stare insieme, fuori da qui non c’è possibilità di una storia. Ho una vita troppo complessa per lei. Qui funziona perché non abbiamo niente da fare. Abbiamo tanta complicità e magnetismo, ma no, no, no, la mia vita è un’altra. Questa è una prova di tentazione di mondi per il mio rapporto con Delia. Con Soleil però non riuscirei a fermarmi se restassi oltre i 13 dicembre, andremmo oltre al punto di non ritorno. Per questo uscirò.

Alex ha anche provato a spiegare quello che avrebbe fatto se fosse stato nella situazione di Delia:

Come avrei reagito io al posto di Delia? Sarei entrato e l’avrei portata via, molto semplice. L’avrei liberata da questa problematica. Se lei mi dicesse di uscire con lei andrei via subito

Questa sera probabilmente i concorrenti saranno informati in modo ufficiale del prolungamento del programma anche se è chiaro a tutti che non finirà prima di Natale. Molti vip si sono detti pronti a lasciare la casa, dopo tre mesi di permanenza stanchi di questa reclusione. Tra questi appunto, proprio Alex, che vuole tornare dalla sua Delia ma non sa che in realtà la Duran a quanto pare, non è neppure a Milano…

