Karina Cascella velenosissima: “é il grande bordello, si venderebbero la madre”

Sono davvero velenosissime le parole che Karina Cascella ha speso poche ore fa commentando quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP 6. Come abbiamo visto anche nel day time di oggi su Canale 5, complice l’alcol che viene dato ai vipponi nelle feste del sabato sera, la musica e la voglia di fare baldoria, è successo davvero di tutto nel fine settimana. E Karina non poteva che dire la sua su quello che ha visto nella casa. Ha anche un suggerimento da dare agli autori, visto che secondo lei questo reality ha preso una brutta deriva e dovrebbe quindi anche cambiare nome. Fa tra l’altro anche delle accuse molto pesanti. Vediamo che cosa ha avuto da dire la Cascella.

Karina Cascella velenosissima contro i vipponi: è il grande bordello

Commentando quello che è successo nelle ultime ore nella casa, la Cascella dice la sua:

Appena escono magari si faranno la loro orgia, ma non possono aspettare e non mostracela magari? Davvero vogliono far durare questo schifo di programma fino a marzo? A me spiace ma sono gli stessi protagonisti ad averlo reso uno schifo di programma.

Riferendosi poi a quello che ha visto in casa, commenta:

Guardate questa ragazzina, ma un minimo di pudore? Manco fosse amore. Poi mi fanno ridere le mamme, i parenti che entrano e dicono “Siamo fieri di te“.

E per concludere anche un suggerimento agli autori del GF VIP che dovrebbero cambiare nome al programma:

Consiglio agli autori di cambiare il nome del programma, “Il grande bordello“. Perché di questo si tratta cari miei. Pur di far parlare di sé alcuni di questi concorrenti venderebbero le madri. Che gentaccia.

La Cascella sembra sconvolta e per ora ci siamo limitati a vedere solo dei limoni tra Gianmaria e Sophie e uno strusciamento impegnativo tra Soleil e Alex, come commenterà in caso di altre situazioni più intime? E voi da che parte state, ha ragione Karina?

