Bake Off Italia 2021 elegge i suoi finalisti dopo un inatteso colpo di scena: ecco chi sono

Mancano pochi passi a tagliare il traguardo finale di Bake Off Italia 2021. La gara a colpi di frolle e creme di Real Time (canale 31) è andata in onda questa sera 10 dicembre con l’attesissima semifinale che ha visto in sfida i quattro pasticceri amatoriali superstiti: dalla Puglia Daniela e Peperita, dalla Sicilia Roberto e dalla fredda Siberia Lola. Una puntata molto importante che però ha mantenuto la sua classica staffetta con le tre prove: la prova creativa, la prova tecnica e una prova a sorpresa.

Il tema di questa semifinale è stato “si vola”: tutte e tre le prove sono state ispirate al cielo o all’aria. La prova creativa, ad esempio, ha chiesto ai concorrenti di ispirarsi alle piroette aeree delle cheerleader per realizzare una Pon Pon Cake: una torta decorata con sole pallette edibili.

Bake Off Italia 2021 elegge i suoi finalisti

Si è passati poi alla temibile prova tecnica dove i quattro pasticceri amatoriali si sono dovuti cimentare con una torta ideata da Damiano Carrara, la Toscana tra le Nuvole; un dessert adagiato su una finta nuvola di zucchero e composto da un insolito mix di budino di riso e torta della nonna. Come di consueto questa prova a generato una classifica e il primo classificato ha conquistato il primo biglietto per la finale: è Roberto il primo pasticcere amatoriale a mettersi in salvo e a volare verso la finale di venerdì 17 dicembre.

La puntata si è conclusa con la prova a sorpresa di Clelia D’Onofrio: realizzare una versione creativa della Baked Alaska decorandola con dello zucchero filato fatto in padella. La prova è stata anticipata da uno show cooking di Ernst Knam che ha spiegato come fare lo zucchero filato in una cucina domestica e senza bisogno del celebre macchinario roteante. Serviti i semifreddi, i giudici hanno assegnato il secondo biglietto per la finale a Daniela.

A chi va il terzo ed ultimo posto della finale? Qui arriva un inatteso colpo di scena: Ernst Knam annuncia che fra Peperita e Lola non ci sarà alcuna eliminazione e che le due si giocheranno l’accesso in finale in una prova testa a testa che si svolgerà all’inizio della prossima puntata.

