Morgan chiude in bruttezza Ballando con le stelle: è pessimo l’attacco ai giudici

Quello che la puntata di Ballando con le stelle in onda ieri, 18 dicembre 2021, ci ha dimostrato, è che il voto della giuria influenza ma fino a un certo punto e non è determinante. Basti pensare alla sfida tra Sabrina Salerno e Bianca Gascoigne, che vedeva la cantante in vantaggio e che invece il televoto ha ribaltato. Morgan però tutto questo non lo ha capito a quanto pare, visto che ha accusato i giudici di averlo maltrattato anche nell’ultima puntata non accettando il giudizio. Un momento pessimo della trasmissione che Milly Carlucci ha cercato di liquidare senza troppi danni, anche perchè era ormai quasi l’una di notte. Un peccato per Morgan che avrebbe potuto lasciare il segno, facendosi ricordare dal pubblico per le cose belle che aveva fatto in pista al fianco di Alessandra Tripoli e invece ha sprecato l’ennesima occasione per tacere. Un peccato anche per l’atteggiamento di Milly Carlucci, per l’ennesima volta troppo diplomatica. Avrebbe dovuto prendere le difese di una giuria scelta da lei, invece che tacere e far finta di nulla. Un brutto momento che ha sporcato in qualche modo la finale di Ballando con le stelle.

L’attacco di Morgan a Selvaggia Lucarelli e Mariotto

L’attacco di Morgan alla giuria di Ballando ( in particolare a Lucarelli e Mariotto) è iniziato con queste parole: “Faccio i miei complimenti ad Arisa perché il tema è che lei è stata molto forte in tutto il percorso. Però non era questo quello di cui volevo parlare. Ti ringrazio Ari, perché tu ci capisci, contrariamente a due soggetti di questa giuria strana.” E poi l’affondo: “Perché secondo me… lasciatemi parlare, posso dire una cosa soltanto? Io ho fatto tanti esami nella mia vita, all’università, poi al conservatorio. Due giudici come voi sarebbero stati immediatamente licenziati, sì certo che è verissimo. E lo dico perché voi non avete assolutamente la capacità di giudicare e non vi intendete di questa materia. Spero che l’anno prossimo non sarete più qui a rubare gli stipendi a gente che dovrebbe invece stare qui.“

Come un fiume in piena, senza che nessuno lo fermasse, ha continuato: “Non ci capite nulla, zero proprio e siete anti artistici. Inutile che fate le faccette. Milly te lo dico con estrema calma. Questo è stato un bel percorso e adoro dire queste cose alla Lucarelli. Non dovevo l’ora di ammutolire Selvaggia e tutta Italia mi ama per questo. Se fosse stato per loro io non avrei potuto fare delle opere d’arte. Grazie invece ad altri invece che amano l’arte ho potuto fare”.

Milly Carlucci per l’ennesima volta ha cercato di giustificarlo: “Il tono polemico di questo momento dice che anche una persona così estranea al nostro mondo può entrare nel clima del voler fare benissimo. Scusate è Natale adesso andiamo avanti“.

