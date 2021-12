Miriana Trevisan litiga di nuovo con Katia Ricciarelli: “Non è la regina, deve rispettarci”

Nella casa, molti vipponi pensano, come si è anche visto dai confessionali mostrati nel day time del 22 dicembre, che Biagio d’anelli, si sia avvicinato a Miriana Trevisan per strategia, e sperano che alla fine i suoi modi siano sinceri. Nel frattempo si chiacchiera anche di questi baci non baci e del fatto che Biagio sia comunque un uomo impegnato. Anche Katia Ricciarelli ha avuto qualcosa da dire in merito e ha fatto una delle sue classiche battute a Miriana, una frase che la Trevisan non ha digerito. “Non fare troppo la santarellina Hai fatto veloce a trovarne un altro” aveva detto la Ricciarelli a Miriana. Una frase che però questa volta Miriana non ha intenzione di perdonare e ha voluto subito mettere i puntini sulle i.

Il faccia a faccia tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan

Miriana ha quindi spiegato la sua posizione: “Ti prego di non farmi più quelle battute. Non voglio permettere una cosa che non mi piace alla mia età. Ti chiedo di non dire più ‘non fare la santarella’. Anche a 50 anni posso vivere la mia femminilità. Vuoi chiudere qui? Fai come vuoi. Ascolta, non ho mai preteso di essere una santa, ma una donna, sono 5 anni che non ho nessuno e adesso voglio vivere. Tu mi stai dicendo che sono lasciva davanti a mio figlio e non si fa così. Dici che non dobbiamo parlarci più? Perché la verità fa male e ferire una donna è sbagliato.”

In un secondo momento, Miriana si è anche sfogata con Giucas Casella al quale ha raccontato: “Imparasse a rispettarmi, a me non interessa chi è. Mi deve rispettare, chiunque sia mi deve rispettare. Una volta permettevo la mancanza di rispetto e subivo. Mi ha detto ‘votami’ certo che la voterò. Io non ho più paura di nulla, tanto vengo sempre nominata. Certamente che la voterò, non mi trattengo più. “

E ancora: “Nemmeno per scherzo deve dirmi quelle cose come ‘non fare la santarellina’. Lo scherzo piace se anche l’altro ride, qui non sono giochi. Tanto ora non mi parlerà e va benissimo così. Ho già sopportato troppo. Pensa che mi ha massacrata perché l’ho votata una volta. Non sono alla corte di nessuno, sono una persona assolutamente libera. Mio figlio mi può vedere baciare tranquillamente uno e se mi vede felice lui è contento. Ma se vede che una donna adulta come Katia dice “non fare la santarellina” può rimanere ferito.“

Miriana proprio non ci sta a sentire certe cose. E va avanti con il suo sfogo: “Poi come mai non dice le stesse cose mie a Soleil? Forse perché ho 50 anni? Alla mia età non posso più essere donna? Voglio vivere anche la mia femminilità, il GF Vip mi ha insegnato anche questo. Non mi piace come Katia tratta la gente, come tratta me, come ha trattato anche Eva“.

E poi ha concluso: “Mi sono rotta i co*****i e ne parlerò davanti a tutti, basta prenderla da parte. Non siamo alla corte di una regina deve rispettarci”.

