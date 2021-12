Carmen Russo riceve un regalo speciale da Enzo Paolo e Maria per Natale

Tempo di regali nella casa del Grande Fratello VIP 6. Come era successo anche lo scorso anno, per i vipponi è arrivato nel giorno di Natale il momento di scartare i regali. Tra quelli che hanno colpito di più i telespettatori, anche quello che Carmen Russo ha ricevuto da sua figlia Maria e da Enzo Paolo. Un regalo che non passa inosservato ecco…Ovviamente tutti i fan del GF VIP sono rimasti molto colpiti dal dono pensato dalla famiglia di Carmen Russo, eleggendolo uno dei migliori regali di sempre. Di che cosa si tratta? Come avrete capito dalle immagini che aprono questo nostro articolo, Maria ha deciso di mandare alla sua mamma un cartonato che la ritrae. Impossibile per Carmen non commuoversi di fronte a questo regalo, anche perchè la ballerina si è resa conto di quanto la piccola sia cresciuta in questi tre mesi e non ha trattenuto la commozione.

Il regalo di Maria che ha commosso Carmen

Non solo la foto, anche il biglietto scritto a mano che ha permesso alla Russo di notare anche i miglioramenti fatti da sua figlia con la scrittura. Poi ha ricevuto anche una palla di Natale con dentro la foto della piccola Maria in compagnia di Babbo Natale. Riguardando il cartonato, Carmen ha commentato commossa: “Questo è in assoluto il regalo più bello, grazie a Enzo Paolo per tutto quello che fa per Maria.” Tutti in lacrime anche gli altri vipponi, soprattutto Manila che sente moltissimo la lontananza dei suoi figli in questi giorni di festa!

Vi ricordiamo che la prossima puntata del Grande Fratello VIP 6 andrà in onda lunedì 27 dicembre 2021 su Canale 5.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".