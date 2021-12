Per Katia Ricciarelli vigilia di Natale con rabbia: sbotta contro Lulù

A Natale siamo tutti più buoni? Quasi…Ieri nella casa del Grande Fratello VIP 6 c’è stato tempo anche per un bel litigio anche se si è concluso in pochi istanti. Protagonista assoluta, tanto per cambiare, Katia Ricciarelli che alla Vigilia di Natale, per l’ennesima volta, ha sbottato contro Lulù Selassiè. Che cosa sarà mai successo di così grave da portare Katia a infuriarsi a poche ore dalla cena della vigilia? I vipponi stavano facendo le prove dei canti di Natale, ai quali la Ricciarelli tiene tantissimo, tutto stava filando liscio, Katia era intenta a dare i suoi consigli e le sue spiegazioni, quando le prove dei “cantanti” sono state interrotte da un rumore. Di che cosa si trattava? Di Lulù che si stava asciugando i capelli con il phon nella zona beauty e ovviamente, il rumore ha causato l’ira funesta della Ricciarelli. Non appena hanno sentito il rumore del phon, gli altri concorrenti hanno subito capito che stava per arrivare un uragano, e hanno cercato in qualche modo di evitare il peggio.

L’ira di Katia Ricciarelli contro Lulù

Katia, ascoltando il rumore, ha chiesto agli altri che cosa fosse e poi ha sbottato: “Vergognatevi ragazze, ve lo dico di tutto cuore, mancate di rispetto agli altri e alla sottoscritta. Vergognatevi. Abbiamo anche delle motivazioni se vogliamo e io le farò. Questa è una mancanza di rispetto e io mi sono rotta.” L’unico a dirle che forse stava un po’ esagerando e che non deve prendersela per queste cose è stato Barù ma Katia non ha voluto sentire ragioni…E per fortuna che siamo a Natale!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".