Clarissa fa piangere Manila Nazzaro: Lorenzo Amoruso interviene

Manila Nazzaro non ce l’ha fatta a resistere di fronte alle accuse di una persona che lei pensava esserle amica. E così dopo aver letto le accuse di Clarissa Selassiè che l’ha definita una brutta persona, una vipera e una falsa, la Nazzaro è scoppiata a piangere. Subito si sono avvicinati a lei tutti i concorrenti, principesse escluse, per sottolineare che quelle parole non dovevano affatto ferirla. Le hanno detto di stare tranquilla, che nessuno pensa quelle cattiverie e che lei è stata fondamentale in questi mesi per tutti i concorrenti del Grande Fratello VIP 6. Manila però non l’ha presa per nulla bene: “Sono due mesi che non si parla di me in puntata, e adesso l’unica volta è per queste cattiverie, non è giusto” ha detto la Nazzaro sfogandosi con i suoi compagni. “Da Clarissa, una persona che ho trattato come se fosse mia figlia, questo atteggiamento non me lo aspettavo” ha detto in lacrime Manila.

A difendere la vippona, non solo i concorrenti dentro la casa ma anche il suo compagno Lorenzo fuori, che è subito intervenuto usando parole molto forti nei confronti della Selassiè.

Lorenzo Amoruso velenosissimo contro Clarissa: le sue parole

Sui social, il compagno di Manila Nazzaro, ha scritto: “Piccola Clarissa, e non dico piccola per la tua età ma per la tua piccolezza in tutto quello che hai detto e mostrato nella casa, non meriti altri commenti perché ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza come persona e come bimba viziata. RESPECT.”

Sui social ovviamente il pubblico si è diviso e c’è chi ha trovato questo commento del compagno di Manila esagerato rispetto alle parole di Clarissa che aveva accusato di essere una finta buonista che poi sparla alle spalle di tutti. E secondo voi, Lorenzo ha fatto bene a difendere Manila con queste parole?

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".