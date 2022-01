Un aereo per Lulù: “Tutta Italia è con te, no al razzismo”. Le reazioni

Questo pomeriggio sui tetti di Roma è volato un aereo per Lulù Selassiè. E’ un aereo di cui sicuramente si parlerà molto nella casa del Grande Fratello VIP 6. Un messaggio forte è chiaro: “Tutta Italia è con te, no al razzismo“. Parole chiare e precise che si riferiscono a quello che è successo nelle ultime settimane e alle forti offese che la Selassiè ha ricevuto. Visto che dal GF VIP non arrivano segnali forti e chiari e nessuna punizione, i segnali sono stati quindi mandati dai fan di Lulù e non solo. Ovviamente poi ci sono state le reazioni: tanti abbracci per Lulù, alcuni forse neppure troppo sinceri. E’ il parere di Manuel, che parlando con Barù dopo che molti vipponi hanno abbracciato la sua fidanzata, ha dichiarato: “a me di abbracciare , piangere non mi va , ti dico ma vaffanculo , tutte queste falsità mi fanno male al cuore“. Chiaramente Manuel non si riferiva a persone come Jessica, Nathaly o Miriana, che si sono da sempre schierate dalla parte di Lulù dopo le parole di Karia Ricciarelli ma probabilmente alle altre vippone ( come Manila) come magari avrebbero fatto bene a non abbracciare la principessa. Dello stesso avviso Barù, in uno dei tanti video che circolano in rete si sente il vippone dire: “Che ipocriti”.

I telespettatori hanno anche notato che la regia ha mostrato altro, mentre in giardino si festeggiava, una scelta voluta?

La reazione di Katia Ricciarelli

Diciamo che la cantante non l’ha presa benissimo ecco il video

Non newborn che rosica per l’aereo di Lulù (Tutta l’Italia è con te) #Jerù #gfvip pic.twitter.com/Z0UtjKqjsH — Miss Chill ✨ (@MissChilll) January 13, 2022

Non solo questo aereo, visto che successivamente ne è arrivato anche un altro indirizzato proprio a Lulù, Miriana, Jessica e Nathaly con un messaggio da parte di fan di grande sostegno. Un messaggio che ha mandato in crisi Manila, preoccupata che Katia Ricciarelli potrebbe reagire male a questo segnale.

la lavapiatti 5 minuti fa abbracciava Lulù e urlava contenta per l’aereo, adesso fa i sorrisetti quando parla di “il pubblico” con la nipote. Che coraggio avete a dire che non è falsa #gfvip #fuorikatia pic.twitter.com/VyoKMDagnF January 13, 2022

Qui Manila spiega a Soleil, il motivo per il quale è preoccupata per Katia che non sta attraversando un momento facile tanto che le ha confessato che se dovesse restare in casa anche per il suo compleanno, non vorrebbe festeggiare.

