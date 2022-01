I vipponi si risvegliano e pensano che Delia Duran stia recitando: tutto un circo?

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 oggi tira un’aria ben diversa e non solo perchè qualcuno fuori dalla casa ha urlato un messaggio che invita i concorrenti ad aprire gli occhi su Delia Duran e Alex Belli. Il comportamento della modella, non sta piacendo anche alle persone che le si erano avvicinate in questi giorni. In particolare Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo, dopo aver sentito che Delia è ancora follemente innamorata di Alex e sta pensando di perdonarlo ( dopo che ieri aveva detto di volerlo lasciare) hanno iniziato a credere che la venezuelana non sia poi così sincera. Ma non sono le sole a crederlo. Dello stesso avviso anche altri vipponi, ad esempio Katia e Davide che parlando anche con Giucas hanno commentato: “Se dicesse che è qui per lavorare, non ci sarebbe nulla di male ma è inutile che continua a dire che sta qui per capire, che cosa deve capire?” ha detto la Ricciarelli supportata da Davide che le ha dato ragione.

E anche Manila e Giacomo questo pomeriggio hanno cercato di fare il punto su quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP 6.

Il punto di vista di Giacomo su Delia e Alex: torneranno insieme

Questo pomeriggio anche Giacomo Urtis si è sbilanciato, parlando di quello che sta succedendo, e ha spiegato a Manila quello che è il suo punto di vista: “Lui ha preso una popolarità pazzesca, lei sta facendo il Grande Fratello Vip, fatti due calcoli e dimmi se non gli è convenuto. Io li conosco troppo bene, da anni. Loro stanno troppo bene insieme. Tu li devi vedere in giro a Milano senza questa situazione mediatica. Sono affiatatissimi, mai vista una coppia così affiatata. E’ impossibile che loro non tornino insieme, loro sono super affiatati.” Manila, che in questi giorni è stata molto vicina a Delia e ne ha raccolto le confidenze, ha detto che se davvero dovesse succedere una cosa simile, sarebbe tutto un circo. Una cosa che fuori, molti pensano.

Mentre Soleil era in giardino insieme a Jessica poi, qualcuno ha urlato da fuori, qualcosa che riguarda proprio Alex e Delia, invitando i vipponi a svegliarsi e a non farsi la guerra a causa di chi li sta prendendo in giro…Le parole sentite e la situazione che si sta vivendo in queste ore nella casa, cambieranno un po’ le dinamiche? Staremo a vedere…Perchè se fino a poche ore fa Delia era coccolata e apprezzata da tutti, presto la situazione si potrebbe ribaltare, un po’ come aveva fatto notare Barù, uno dei pochi a non “cascare” nella trappola.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".