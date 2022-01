Carmen Russo scioccata da un segreto di Enzo Paolo: “Se lo avessi saputo sarei uscita dal GF VIP”

Tra i protagonisti di Casa Chi di ieri, anche Carmen Russo che ha parlato del suo ritorno a casa. Maria sta benissimo ed è felice di poter riabbracciare la sua mamma. L’ex vippona però ha fatto una rivelazione molto forte su Enzo Paolo Turchi che a quanto pare, le ha tenuto nascosto qualcosa di importante. Un segreto del quale la Russo è venuta a conoscenza solo poche ore fa, dopo il suo ritorno nella vita reale. “Se lo avessi saputo, avrei lasciato il gioco” ha commentato la ballerina nella sua intervista per Casa Chi.

Cosa è successo e qual è questo segreto? Nulla di scabroso ma sicuramente qualcosa di forte. Enzo Paolo infatti, mentre Carmen era nella casa del Grande Fratello VIP 6 ha avuto il covid 19. Ha preferito però non dire nulla a sua moglie, per non farla preoccupare e per permettere alla donna di continuare la sua avventura nella casa del Grande Fratello. Il ballerino ne aveva già parlato proprio a casa Chi ma nessuno sapeva che Carmen non ne era stata informata.

La rivelazione di Carmen Russo da Casa Chi

Carmen Russo racconta quindi, di come ha scoperto tutta la verità: “Sì ha avuto il Covid e adesso l’ho saputo. Se l’è cavata da solo ed è stato molto bravo. Mi ha svelato tutto e io sono rimasta esterrefatta.”

Carmen adesso sa che suo marito e Maria stanno bene e ne parla con maggiore serenità: “In ogni caso gli faccio un grande ringraziamento, sono onorata di avere un marito che non molla. Lui mi ha tenuto nascosto tutto per non farmi arrivare la notizia. Se l’avessi saputo avrei aperto la porta rossa e via. “

E ancora: “ Ha gestito bene tutto, lui è stato un po’ male, ma se l’è cavata, ce l’ha fatta. Ha superato tutto anche perché non ha avuto una forma troppo grave“. Tutto è bene quel che finisce bene insomma!

