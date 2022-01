Periodo nero per Manila Nazzaro in crisi: la vippona perde anche due denti

Sono giorni no per Manila Nazzaro. La ricarica che le era arrivata dall’incontro con il suo compagno, Lorenzo Amoruso, si sta per esaurire. Ma del resto è anche comprensibile, visto che i concorrenti del Grande Fratello VIP 6 sono chiusi nella casa da 4 mesi. E Manila non vede i suoi figli da troppo tempo, e sta iniziando ad accusare il colpo anche perchè non si sente stimata e apprezzata per tutto quello che in questo percorso ha fatto, dai suoi compagni. Complici anche le litigate con Soleil, con la quale non ha più ritrovato la sintonia, Manila sta vivendo un momento di down, reso ancor più difficile da un paio di incidenti che le stanno rendendo le cose complicate. Ieri mattina Manila infatti, aveva spiegato mentre faceva colazione a Jessica, che le si era scheggiato un dente. Nel corso della giornata le cose sarebbero peggiorate e, come hanno raccontato diversi telespettatori che hanno seguito la diretta del programma di Canale 5, la Nazzaro avrebbe parlato di due denti caduti.

Periodo nero per Manila Nazzaro: le ultime news dal Grande Fratello VIP 6

L’ex Miss Italia avrebbe quindi chiesto anche l’intervento di un dentista e speriamo che possa davvero darle una mano, anche se le cose sono complicate, visto che i vipponi devono stare molto attenti ai possibili contagi arrivati dall’esterno, e subire delle operazioni sulla poltrona del dentista, potrebbe non essere troppo indicato, anche per questi motivi. La vippona non ne ha parlato in modo esplicito quindi forse, sapremo qualcosa in più nelle prossime ore, in attesa poi di capire anche in diretta che cosa succederà.

Oggi infatti, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP 6 in diretta come sempre a partire dalle 21,40 circa su Canale 5. E sicuramente Manila sarà protagonista, magari non per queste problematiche legate ai denti, ma per il mancato riavvicinamento con Soleil che sembra aver messo un muro nei confronti di Manila.

