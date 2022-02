Alessandro Basciano minaccia di lasciare il GF VIP, in lacrime pronto ad andar via: “Domani scappo”

Mentre l’Italia intera si ritrova davanti alla tv per fare il tifo per il suo cantante preferito, con un Sanremo 2022 al top degli ascolti, su Mediaset Extra si consumano delle tragedie che voi umani neppure potete immaginare…Ieri ad esempio è stata la volta di Alessandro Basciano che ha avuto una crisi e ha pensato di lasciare la casa del Grande Fratello VIP 6. Ovviamente non lo ha fatto, consolato da una bravissima Soleil Sorge che ha saputo tranquillizzare il concorrente.

Di drama per battere le chiacchiere su Sanremo ce ne vuole eh, ma siamo sulla strada giusta, bravissimi ragazzi! Ovviamente la crisi di Basciano si lega all’ennesima litigata con Sophie Codegoni….

Alessandro Basciano pronto a lasciare il GF VIP 6: cosa è successo

Lo sfogo di Basciano che ha pensato di lasciare la casa, ci avrebbe persino provato a scappare:

Io me ne vado comunque. Prima sono andato alla porta dietro e ho provato ad aprirla per scappare via, ma era chiusa, non mi hanno aperto. Voglio andare da mio figlio. Cosa ci faccio qui? Sono diverso da voi, tanto non ho più nulla da dare, quindi desidero uscire. Se non aprono ora me ne vado domani mattina è uguale. Voglio stare con mio figlio, basta. Perché devo privare mio figlio del tempo con me per stare qui, che tanto lei fa gli show e stiamo sempre a litigare?

Si dice che la notte porti consiglio ma Basciano pare abbia preso la sua decisione ed è pronto a lasciare la casa del GF VIP 6. Lo ha detto anche a Sophie:

Ho aperto due porte e non mi fanno uscire. Sophie io domani esco, arrangiati, a me non mi vedrai mai più! Con me hai chiuso fidati. Non ci sto un minuto in più qua dentro, domani mattina scappo e me ne vado certamente.

Alessandro ha spiegato a Soleil di aver litigato con Sophie e di averla invitata a riflettere su quello che era accaduto, in modo tranquillo. Lei invece, a detta del Basciano, avrebbe fatto l’ennesimo show, cosa che lui non ha gradito:

Sì domani esco, prima ragazzi ho provato ad aprire la porta dietro ed era chiusa. Poi sono venuto per aprire questa in giardino e mi hanno detto di non farlo. Ragazzi sì ho aperto due porte per andarmene, ma sono convinto domani vedrete. Mi dispiace per voi, ci rivedremo fuori da qui, ma io esco. Si vede che non era cosa con Sophie e doveva andare così, era destino che durasse questo tempo. Adesso aspetto che gli autori mi diano la risposta su quando uscire e me ne andrò.

Il giorno è arrivato, la casa si sta svegliando: lo vedremo realmente andare via?

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".