Delia Duran in finale, Davide non ci sta: pensa di lasciare il GF VIP

Davide Silvestri sperava davvero di staccare il biglietto per la finale del Grande Fratello VIP 6 dopo ben cinque mesi dall’inizio del programma. Le cose però non sono andate come il vippone si augurava. Il pubblico infatti ha premiato Delia Duran nella serata ieri, facendola diventare la prima finalista di questa edizione. Una scelta che Davide davvero non ha digerito. Già nel pomeriggio, ancora prima che il programma andasse in onda, aveva messo sul piatto la possibilità di mollare tutto e ieri notte, dopo la diretta, si è detto parecchio deluso da quello che è accaduto. Consapevole quindi che se ha perso adesso contro Delia, di certo non vincerà in un momento successivo, ha persino ipotizzato di poter lasciare il gioco.

Va detto che il vippone, fino a un paio di mesi fa, era senza dubbio uno dei preferiti dal pubblico. Poi ha iniziato a subire troppo l’influenza di Katia Ricciarelli, perdendo lucidità e scambiando il GF VIP per Masterchef , visto che l’unica cosa che fa è cucinare, e il pubblico si è lentamente disaffezionato all’ex attore.

Grande Fratello VIP 6: Davide Silvestri pensa di lasciare il gioco?

Davide quindi ha spiegato di essere parecchio deluso per come è andata e che ci sperava di passare in finale in questo televoto. E ha quindi commentato: “Non è che ora dico ‘ah brava che bello che hai vinto’. Sono deluso, molto deluso dallo show. Quindi il mio ragionamento a mente lucida è ‘se io ho perso adesso contro di lei, significa che anche in finale non la batterò e non vincerò mai il programma’. Poi sono stanchissimo, anche avessi vinto comunque sarei stato stanco, sono passati 5 mesi e non ce la faccio più, siamo tutti molto provati credo. […] Il mio è un ragionamento logico, lei in finale ci batterà se già ha vinto adesso. ” Silvestri potrebbe davvero chiedere di lasciare il gioco? Staremo a vedere.

