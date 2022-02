“Sei l’unica donna” messaggio per Delia Duran, lo ha mandato davvero Alex Belli?

Pomeriggio intenso per i vipponi che stanno cercando di decifrare il messaggi che volano sulla casa del Grande Fratello VIP 6. Tanti gli aerei arrivati nella giornata dell’11 febbraio 2022, uno anche per Delia Duran e sarebbe stato Alex Belli a mandarlo ( anche se molti telespettatori del reality sui social insinuano che non sia stato proprio lui a farlo). Cosa c’è di vero? Non possiamo saperlo fatto sta che la reazione dei concorrenti in casa è stata diversa: Delia ha iniziato a porsi delle domande mentre altri concorrenti hanno visto questo messaggio come la nuova mossa di chi si sta preparando il terreno in vista del rientro in casa.

L’aereo per Delia Duran: lo ha mandato davvero Alex Belli?

L’attore è in quarantena ma nulla gli impedirebbe chiaramente di poter mandare un messaggio aereo alla sua bella, se solo volesse. Le parole erano chiare: “Delia sei l’unica donna della mia vita” recitava il messaggio aereo che è volato pochi minuti fa sulla casa del Grande Fratello VIP 6. Frase che terminava anche con la firma “Alex” ed è per questo che tutti hanno pensato che fosse stato realmente mandato dal Belli mentre invece i fan fuori dalla casa, hanno iniziato a sospettare. Non sappiamo se sia stato Alex a mandare l’aereo ma a quanto pare Delia è stata colpita da quelle parole. Vicina a lei Manila che le ha ricordato che in fondo Alex l’ha sempre amata ed era chiaro che questa storia non era destinata a finire…

La Nazzaro però è stata la sola a stare vicina a Delia facendole notare che si trattava di un gesto romantico. Tutti gli altri vipponi invece hanno sottolineato che si trattava dell’ennesimo colpo di scena fake di Belli…Ormai non ne possono più neppure loro, per cui è logica la reazione che hanno avuto questo pomeriggio vedendo questo aereo. Per il resto non ci resta che aspettare la puntata di lunedì sera, quando il Belli entrerà nella casa dopo la sua quarantena, per chiarire anche se sia stato lui oppure no a mandare questo messaggio.

