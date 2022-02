Amici 21 spoiler: assegnate le prime maglie del serale, i nomi

E’ stata registrata oggi a Roma la puntata di Amici 21 che vedremo in onda domani, 13 febbraio 2022, su Canale 5 come sempre a partire dalle 14. Una puntata scoppiettante, anche per i tanti ospiti che arriveranno nello studio di Mediaset: direttamente da Sanremo infatti, ci saranno Emma, Irama, Aka 7even e Sangiovanni. Ma non solo, tra gli altri, anche Beppe Vessicchio! Per i ragazzi invece è stata una puntata importante perchè, a un mese dall’inizio del serale, sono state assegnate, dopo le varie classifiche fatte, le prime maglie ufficiali per il serale! La seconda fase di Amici 21 si avvicina e c’è già quindi, chi ha staccato il biglietto per proseguire il percorso e ambire alla vittoria finale.

Dalla pagina social di Amici News, arrivano tutte le anticipazioni di questa puntata e gli spoiler. Siete quindi curiosi di sapere che cosa succederà domani, e non ce la fate proprio ad aspettare? Ecco tutte le news che riguardano i ragazzi e le ragazze passati al serale.

Amici 21 news e anticipazioni: Sissi vola al serale

Gli spoiler per la puntata di Amici 21 in onda domani ci rivelano che tra le prime cantanti a conquistare la maglia del serale c’è stata Sissi. La cosa non ha sorpreso. Da quando è entrata nella scuola Sissi è sempre stata tra le migliori. Quasi sempre prima in classifica, ha meritato ampiamente la maglia del serale, anche perchè probabilmente è la cantante più forte di questa edizione. Se farà poi strada? Dipenderà molto da lei, al momento, sembra caratterialmente debole per la strada ardua che si troverà a fare per diventare una big della musica italiana.

Amici 21 news e anticipazioni: Dario stacca il biglietto per il serale

Meritatissimo anche il posto al serale per Dario, anche lui da sempre uno dei migliori in tutte le prove. Il ballerino quindi sarà sicuramente il pupillo di Veronica Peparini al serale e non è escluso anche, che possa essere uno dei favoriti per la vittoria finale del programma. Soprattutto dopo l’uscita di Mattia, che era uno dei beniamini del pubblico. Vedremo che cosa succederà.

Amici 21 news e anticipazioni: Alex è al serale

Lorella Cuccarini porta anche Alex al serale. Il cantante è amatissimo dal pubblico a casa, peccato per delle pessime uscite da bulletto che sta regalando nelle ultime settimane soprattutto nei confronti di Calma. Forse si poteva aspettare per dargli la maglia anche per come si è appunto comportato.

Amici 21 news e anticipazioni: la Celentano si prende un posto al serale

E c’è spazio anche per un ballerino fresco fresco di entrata nella scuola al serale. Vi consigliamo di seguire la puntata di domani, perchè come spesso accade nel mondo di Amici. i regolamenti sono incomprensibili. Sta di fatto che la Celentano ha avuto la possibilità di dare la maglia a Michele e lo ha fatto: anche per lui un posto al serale.

