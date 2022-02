Nathaly Caldonazzo accusata da Jessica di rubare il cibo: “Sei da mercato rionale, mangi per 10, fai ridere”

Dopo la discussione tra Sophie e Lulù nella casa del Grande Fratello VIP 6 è scoppiata la guerra. Jessica non ha affatto gradito l’intromissione di Nathaly Caldonazzo. Il motivo? A detta della principessa, la Caldonazzo ruberebbe il cibo ( cosa poi ruberà non è dato sapere visto che mangia solo finocchi, insalata e poco altro ma tant’è, se Jessica lo ha detto, avrà le sue ragioni). Ovviamente Nathaly ha respinto al mittente le accuse, puntando a sua volta il dito contro Jessica che sarebbe ossessionata dalla spesa e dalla cucina. Tra le due quindi è esplosa una vera e propria litigata durante la quale sono volate pesantissime accuse e anche paroloni…

“Ogni volta chiudiamo gli occhi su quello che fai. Non parlare più sulla divisione della spesa. Non ti devi permettere più a dire cavolate, che tu rubi il riso di Soleil. Ti infratti tutto, dalle banane alle cose degli altri. Tutte le cose che te stai a magnà di nascosto” sono queste alcune delle accuse che Jessica ha mosso contro la Caldonazzo che si è detta incredula di ascoltare queste parole. Ma Jessica ha continuato, senza demordere. “Parli tu che stai lì a controllare i chicchi di sale? Cosa mi sono rubata? Io ho rubato il riso di Sole? Le ho dato metà del mio pacco. Me l’ero nascosto? Non è vero nulla!” ha replicato l’attrice.

E’ guerra tra Jessica e Nathaly: le accuse

” Lo sappiamo tutti che nascondi il cibo, chiudiamo gli occhi e ti prendiamo tutti in giro. Sono la prima io che cucino per tutti e mangio soltanto quello che trovo, non mi rompere i cog***i e stammi alla larga. Senti, non mi devi più parlare. Vai a fare in c**o. Lo dice Barù, Alessandro e Davide, tutti sanno che rubi il cibo anche agli altri.[…] Avrai vita molto breve qui Nat, molto presto…” ha detto Jessica. Accuse pesanti che hanno portato in un secondo momento la Caldonazzo ad andare a fare anche il terzo grado alle persone citate da Jessica.

La Caldonazzo ha rilanciato: “Ma stai zitta che quando arriva il lunedì ti mangi la bresaola con le mani come un animale. Chi mangia di nascosto? Ho quattro sottilette in croce e basta. Non ti permettere proprio! Informati prima di parlare e smettila. “

E ancora: “Le sceneggiate da mercato le lascio fare a te. Tu soffri poverina perché nessuno ti vuole, questo è il problema. Mangi per dieci che stai sempre a mangiare. Tu come ti permetti a dire che io rubo il cibo? Ti sei permessa di dire che rubo il cibo, dimmi quando e dove! Tu sei famosa per fare le cose da mercato rionale, se n’è accorta tutta Italia. Urlavi come una scimmia per un uomo che non è tuo, fai proprio ridere”.

