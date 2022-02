Guendalina Tavassi all’Isola dei famosi 2022: “Mantengo da sola i miei figli”

Ieri Guendalina Tavassi ha dato la sua versione dei fatti sull’arresto dell’ex marito, oggi sembra partire per L’Isola dei famosi 2022. Sembra che la Tavassi sia nel cast dell’Isola dei famosi e che sarà in coppia con il fratello, Edoardo Tavassi. Tutti un po’ stupiti della sua partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e il motivo è semplice. Oltre allo stupore c’è chi aggiunge le assurde accuse rivolte a Guendalina di lasciare i figli a casa da soli. Non sarà di certo così ma è innegabile che nella sua famiglia questo sia un momento molto complicato. Ieri l’ex gieffina raccontava delle violenze subite dal marito davanti ai loro figli, dello shock che hanno subito i bambini, del perché per lei è giusto che Umberto d’Aponte sia stato arrestato. Chiedeva di smetterla di accusarla, perché lei è una vittima, perché ha fatto quello che dovrebbero fare tutte le donne. Seguendo la sua versione dei fatti è tutto giusto, ma c’è un processo in corso e spetta ad altri risalire a colpe e verità. Il sorriso, la risata, l’allegria sono sempre dalla sua parte ma non è per questo che Guendalina Tavassi si prepara per il lungo viaggio in Honduras.

Guendalina Tavassi all’Isola dei famosi 2022 per lavorare

Anche se può suonare strano che i naufraghi sbarchino in Honduras per lavorare è esattamente quello che fanno. “Questo è il mio lavoro con il quale da anni riesco a mantenere da sola tre figli” ha commentato Guendalina contro chi le dice che è assurda la sua partenza in questo momento. “Di certo se non ci penso io non campano d’aria” ha aggiunto. Possibile che i papà dei suoi figli non provvedano a loro?

Intanto, Guendalina ed Edoardo Tavassi sono arrivati a Milano, pieni di entusiasmo. Pronti alla quarantena e al corso di sopravvivenza? Presto ne sapremo di più.