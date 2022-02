Dopo lo spavento nessuna eliminazione ad Amici 21: lacrime e disperazione ma c’è il lieto fine

Ve lo avevamo detto ieri che probabilmente sarebbe finita in questo modo e così è stato. La puntata di Amici 21 in onda oggi 25 febbraio 2022 si è chiusa con un “nulla di fatto”. Non c’è stata nessuna eliminazione nonostante le classifiche e i tre allievi chiamati a lasciare apparentemente la scuola. I professori hanno solo voluto dare una lezione a tutti per far comprendere che bisogna lavorare e non sprecare il tempo prezioso. Sono anni del resto che sentiamo dire ai professori di quanto i ragazzi siano svogliati, si impegnino poco, non si rendano conto della fortuna che hanno ad avere tutti gli strumenti a loro disposizione, persino gratis. Ogni anno c’è qualcosa che non va. Non avrete sicuramente dimenticato le discussioni tra Zerbi e Sangiovanni per i mancati appuntamenti in palestra. Questa volta i prof hanno deciso di rendere tutto più reale in modo da far prendere uno spavento non di poco canto a tutti gli allievi.

Tra i più turbati sicuramente Christian e Nunzio per il ballo e poi Crytical per il canto ma in generale quasi tutti i ragazzi sono rimasti provati dalla possibilità di lasciare la scuola di Amici 21. LDA e Leonardo hanno invece fatto notare che la punizione doveva riguardare tutti perchè davvero non ci sono persone che fanno di più o di meno. Alla fine però a rischiare realmente di lasciare la scuola, sono stati in tre.

Amici 21 tanto rumore per nulla: restano tutti nella scuola

Stando alle classifiche che i ragazzi hanno avuto modo di vedere, a rischiare di lasciare la scuola ci sono stati Nunzio e Christian per il ballo e Calma per il canto. Sono stati tutti e tre convocati in palestra. Hanno chiesto scusa per il tempo perso e per non aver dimostrato di tenerci davvero. Calma in particolare si è scusato dicendo che se avesse avuto modo di tornare indietro avrebbe cambiato atteggiamento.

Alla fine Rudy e la maestra Celentano hanno spiegato ai ragazzi che devono sempre impegnarsi, senza credere di essere arrivati. Visto che hanno dimostrato di tenerci davvero, tutti hanno deciso di dare una nuova possibilità agli allievi ed è per questo che restano tutti nella scuola di Amici 21.