Antonio Medugno cerca di resistere nella casa del GF VIP 6 ma non è facile: la rivelazione sui problemi che lo mettono ko

Nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP 6, Antonio Medugno aveva paventato la possibilità di lasciare la casa e quindi anche il reality di Canale 5. Non era la prima volta che Antonio avanzava questa ipotesi. Chi sta seguendo il suo percorso nella casa sa che Medugno sin dalla prima settimana ha parlato dei suoi problemi e anche di un disturbo alimentare nel quale ha paura di ricadere, come successo in passato. Il giovane tiktoker inoltre, dopo aver accettato di continuare il gioco, parlando con i suoi familiari, ha mostrato ad alcuni concorrenti uno sfogo che ha su tutto il corpo, dovuto proprio allo stress e ha cercato di spiegare, a chi ha avuto voglia di ascoltarlo, che cosa sta succedendo. Per lui andare avanti non è affatto facile.

Antonio Medugno parla dei suoi disturbi alimentari

Parlando anche con Delia, di quello che è successo nel recente passato, Antonio ha spiegato: “C’è stato un momento in cui mangiavo poco o nulla. Ho avuto problemi per questa cosa del mangiare. Andai dallo psicologo e gli dissi che non avevo più fame e non mangiavo. Anche ora mangio in fretta per paura che mi passi la fame ed è terribile. Quando entri in questo meccanismo ti immetti in una fase non buona. Oggi mangiavo veloce per il terrore che poi mi passasse l’appetito e non riuscissi più a ingerire nulla. A me fa paura pensare queste cose perché inizia tutto così“. Prima che Nathaly lasciasse la casa, Antonio aveva parlato con lei di questa situazione e anche per questo, la Caldonazzo gli preparava spesso delle cose da mangiare e gli stava vicino durante i momenti di difficoltà.

Le paure di Antonio: mi sento che sto cadendo di nuovo

Come aveva anche accennato nella diretta con Signorini, Antonio ha paura di poter ricadere e ha spiegato anche in casa: “Qui dentro vivo sempre con questo pensiero, ultimamente di più. A me era passata questa cosa, erano anni che non vivevo questa fragilità mentale. La mia testa ora sta diventando troppo debole. Quando sono fragile mi si attaccano pensieri e cose che non voglio. Divento vulnerabile e ho paura di me stesso. Io mi sento che sto cadendo e questa è la verità.”

Il fatto di aver sentito suo papà e di aver anche ricevuto tanto affetto del pubblico che lo ha salvato al televoto, lo ha aiutato a decidere di restare. Ormai manca pochissimo e Antonio spera di poter resistere, sono in fondo, solo 12 giorni che ci separano dalla finalissima del Grande Fratello VIP 6.