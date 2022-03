Barù stronca la storia con Jessica: “Non mi piace, non la frequenterò fuori”

I telespettatori del Grande Fratello VIP 6 si divino in fazioni, quando si parla di Jessica e Barù. C’è chi fa il tifo per loro, e appartiene ai #jerù e c’è chi invece sostiene che questa coppia, non ha ragione di esistere. E a quanto pare, la pensa nello stesso modo proprio Barù che ieri sera, rispondendo alle domande di Giucas Casella, per l’ennesima volta ha chiarito la sua posizione. A rendere però tutta questa storia bizzarra, ci sono a detta di molti spettatori, alcuni atteggiamenti del nipote di Costantino della Gherardesca. Dopo la diretta del Grande Fratello VIP 6 ad esempio, nella notte, c’era stato un nuovo avvicinamento tra i due e Barù aveva anche confessato che avrebbe voluto baciare Jessica, cosa che poi non ha fatto. Tutte cose che portano a credere che in realtà sia Barù a essere confuso sui suoi sentimenti…

Ieri, per l’ennesima volta, sono però arrivate delle parole molto dure da parte del vippone.

Barù non vuole una storia con Jessica: le rivelazioni

Una risposta molto chiara quella che ha dato Barù a Giucas: “Se c’è qualcosa con Jessica? No, non c’è niente Giucas, sono io che non voglio. No, non mi piace. “

E ancora: “Mi piace, ma non in quel senso che pensate, mi piace come amica, ci scherzo, mi fa ridere, mi diverto, insomma è così. Però secondo me lei vuole di più da me. Comunque è una donna seria. Fatemi uscire di qui e respirare, ma no, non credo proprio che la frequenterò fuori”. Le parole di Barù sembrano essere chiare: se Jessica fosse stata diversa, forse ci sarebbe anche stato qualcosa, perchè non avrebbe avuto paura di deluderla o di farle del male. Ma qui si parla anche di sentimenti e Barù a quanto pare, non ha intenzione di andare oltre. Ormai mancano anche pochissimi giorni alla fine di questa avventura e se i due vorranno vedersi fuori, avranno di certo modo per farlo. La battuta finale di Barà in questo discorso nn lascia però a presagire nulla di buono: “Ci sposiamo, andremo a vivere accanto a Lulù e a Manù”.