Davide prende in giro Barù per la capanna: “Sei uno sfigat* non fare più ste cose”

Davide Silvestri, subito dopo la diretta del Grande Fratello VIP 6, ha voluto scherzare, ma neppure più di tanto, con Barù sul tema caldo: la capanna. L’ex attore non ha trovato consono, allo stile di Barù, quello che ha visto e il fatto che abbia deciso di “appartarsi” sotto le coperte delle capanna insieme a Jessica e ieri, senza girarci troppo intorno, glielo ha detto. “La capanna era da sfig*to, non è nel tuo stile. Non capisco come tu abbia potuto fare una cosa del genere. Io non me la aspetto una cosa di questo tipo da te. Se lo fai di nuovo ti nomino” ha detto Davide parlando con Barù. E il vippone gli ha dato ragione, dicendo che farebbe anche benissimo a nominarlo e facendo anche capire che è stata una cosa che è arrivata di notte…Un po’ come se fosse stato preso alla sprovvista ma in realtà, sotto quella capanna, ci è andato con le sue gambe, nessuno lo ha costretto.

Davide rimprovera Barù per la storia della capanna

Le parole di Davide sono state scherzose si, ma non del tutto. Silvestri ha quindi aggiunto: “Sei uno sfig*to, questa roba da te non la accetto. Non mi deludere, perchè altrimenti veramente non ti voglio più vedere. Non cadere nella trappola, sei più intelligente di quello che penso, spero. Saresti una grande delusione per me. Quindi adesso contro tutti.“

Il faccia a faccia tra Davide e Barù: la capanna della discordia

Sui social ovviamente il video di questo momento è diventato virale! I fan dei Jerù non hanno preso benissimo le parole di Davide, che a detta di molti sarebbe ossessionato dalla possibile storia tra Jessica e il suo amico e per questo, ostacolerebbe persino, un possibile avvicinamento. Molti altri, di fronte alle lamentele del pubblico, ricordano che alla fine qualcuno Davide per la finale lo avrà votato, per cui non starà così antipatico…Per altri invece il vero stratega di questa edizione sarebbe proprio Barù e anche il modo di rispondere in questo aso a Davide, ne sarebbe la dimostrazione. Non si espone, cambia spesso versione ed è arrivato zitto zitto in semifinale.