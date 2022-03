Nel day time di Amici 21 troppo spazio ai litigi dei prof: il pubblico non ci sta

Ennesima puntata di Amici 21 nel day time di Canale 5 dedicata ai professori del programma. Ormai capita sempre più spesso e chi segue il talent, sperando di vedere quello che i ragazzi fanno in casetta, spesso ci resta anche male, dovendo sorbirsi 20 minuti di litigi tra professori. E’ successo in passato, sta succedendo anche nelle ultime settimane. Oggi in particolare, abbiamo visto Alessandra Celentano e Raimondo Todaro protagonisti dell’ennesimo scontro. Il coach, ancora una volta ha avuto qualcosa da ridire sul metodo di Alessandra Celentano e non contento, ha anche litigato con Nancy Berti. I toni si sono alzati così tanto che alla fine Todaro ha abbandonato la stanza e la Celentano è stata costretta a chiedere a Nancy di uscire, in modo da poter chiarire, riportando i toni alla normalità, con Raimondo. A detta del pubblico a casa, e la sensazione è uguale anche per noi che dobbiamo raccontarvi cosa succede, lo scontro ha ben poco a che fare con un interesse verso Nunzio. I prof sembrano spesso più interessati a dimostrare di avere ragione che a fare del bene ai loro allievi…

Amici 21 diventa gli scazz* dei prof di Amici 21 e il pubblico non gradisce

I commenti, sono stati tanti, mentre questa puntata di Amici 21 andava in onda. Tra gli altri ad esempio, sulla pagina Fb del programma di Canale 5 si legge tanto disappunto verso Todaro: “Spero proprio che l’anno prossimo non venga riconfermato Todaro, poiché ha lo stesso atteggiamento cieco di Garrison.” E ancora: “Ma come si può discutere di tecnica con un incompetente, infantile e ignorante come todaro… La sua popolarità non arriva certo per capacità e professionalità….”. E ancora: “Mai visto un presuntuoso arrogante maleducato fuori todaro spero che si faccia terra bruciata nell’ ambiente pagliaccio lui e il suo nunzio che in questo ruolo è grandissimo pagliaccio perfetto.”

Ci sono ovviamente anche commenti contro la Celentano: “Come al solito la Celentano non perde occasione per sminuire gli altri….Come al solito deve puntare qualcuno e dirgli cattiverie. Anche a me Nunzio non piace ma quando ci sarà il serale è i ragazzi si scontreranno se ne potrà riparlare. Abbastanza ridicola.” E ancora: “Via la Celentano da Amici e con lei questa incompetente di Nancy. Bravooooo Raimondo. Fai benissimo a dirne quattro a tutte e due. Non se ne può più di loro due. L’anno scorso hanno fatto quello che volevano con la Cuccarini e con le due ballerine , le hanno demolite senza che nessuno le mettesse a posto. Quest’anno meno male che ci sei tu .“