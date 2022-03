Amici 21 anticipazioni serale: una eliminazione e il ballottaggio, spoiler

E’ stata registrata ieri, 17 marzo 2022 la prima puntata del serale di Amici 21 che andrà in onda domani sera. E ovviamente sul web i fan della trasmissione, si sono scatenati alla ricerca di spoiler e anticipazioni che sono prontamente arrivati. Anche per questo motivo, come è successo lo scorso anno, non si conosceranno tutti i dettagli della serata. Sappiamo infatti, che nella seconda sfida, due allievi di Amici 21 andranno al ballottaggio e sarà comunicato il risultato solo in casetta, quindi il pubblico in studio non potrà dare anticipazioni di sorta, non conoscendo il risultato finale delle scelte fatte da professori e giuria.

Cosa possiamo raccontarvi quindi di questa prima puntata di Amici 21 con le anticipazioni del 19 marzo? Possiamo dirvi che nel corso della prima sfida c’è stata una eliminazione, e a lasciare il talent è stata una ballerina. Possiamo poi dirvi i nomi dei due allievi che sono finiti al ballottaggio dopo la seconda manche. Per cui siete curiosi? Allora continuate a leggere per conoscere tutti i dettagli.

Amici 21 anticipazioni serale e spoiler prima puntata: prima eliminazione

Stefano De Martino – Principe Filiberto – Stash lo ricordiamo, sono anche in questa edizione i giudici del serale. Spetterà quindi anche a loro dare giudizi sui ragazzi e sulle ragazze che si esibiranno nel corso delle sfide a squadre. La prima manche vedrà affrontarsi la squadra capitanata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli, e quella di Zerbi e Alessandra Celentano. Vincono Zerbi-Celentano e vanno in ballottaggio Albe, Dario e Alice. Dario è il primo salvato. Albe canta Millevoci e si salva. Viene eliminata Alice. La ballerina di Veronica Peparini è quindi la prima a lasciare il serale di Amici 21.

Amici 21 anticipazioni serale spoiler prima puntata: il ballottaggio

Per la seconda sfida Rudy e Alessandra sfidano la squadra di Todaro e Cuccarini. Vincono Zerbi-Celentano e vanno al ballottaggio Christian, Sissi e Nunzio. Viene salvata subito Sissi. Al ballottaggio finale Christian, il ballerino di Todaro. Si prosegue con la terza e ultima sfida, che vede protagoniste la squadra di Todaro/Cuccarini e quella di Zerbi, nuovamente. Questa volta vince la squadra composta da Todaro e Cuccarini . Arrivano ai voti finali Lda, Leonardo e Gio Montana. Come era prevedibile, il cantante ex di Anna Pettinelli non viene salvato ed è lui che andrà al ballottaggio con il ballerino di Todaro.

Christian vs Gio Montana: chi sarà eliminato? Anche in questa edizione sarà Maria de Filippi a comunicare ai ragazzi qual è l’esito del voto e lo scopriranno solo nelle casette in modo da evitare che ci siano anticipazioni.