L’Isola dei Famosi 2022: Cicciolina subito al televoto, il gioco a coppie è già a rischio flop

Ad un anno di distanza da una delle edizioni più snobbate e critiche di sempre, L’Isola dei Famosi torna a fare capolino in questo marzo 2022 con una nuova edizione – la sedicesima – condotta dalla Ilary Blasi e con inviato il redivivo Alvin dopo la performance poco soddisfacente di Massimiliano Rosolino. In uno studio insolitamente circola, campeggiano anche i due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria: l’unica coppia della trasmissione che ha dimostrato di essere centrata nel proprio ruolo. Sulle coppie in gara, invece, c’è da stendere un velo pietoso…

Fra volti sconosciuti (Estefanìa, Roger, Jovana) e i ricicli dei ricicli (fra cui Camen Di Pietro, Lory Del Santo, Floriana Secondi e Antonio Zequila), più che a L’Isola dei Famosi sembra di essere in un villaggio turistico con l’animazione affidata agli ospiti fissi di Pomeriggio Cinque. Ma cos’è accaduto nella prima puntata de L’isola dei Famosi 2022? Scopriamo i momenti salienti…

L’Isola dei Famosi 2022: coppie e accoppiati

Un po’ come già accaduto in altri lidi, anche L’Isola dei Famosi ha deciso di cedere al fascino dei concorrenti in gara come coppia. Alcuni vip sono già partiti accoppiati (esempio: Clemente Russo con sua moglie o Jeremias Rodriguez con suo padre) ma altri sono stati abbinati in diretta in quanto naufraghi singoli. Ad aprire il gioco degli abbinamenti è stato Antonio Zequila che si è affiancato a Floriana Secondi; Cicciolina farà coppia con Marco Melandri mentre Nicolas Vaporidis giocherà con la modella Estefanìa. I poveri Jovana Djordjevic e Roger Balduino sono stati spediti nella nuova spiaggia secondaria che quest’anno si chiama Playa Sgamada. Nicolas ed Estefanìa sono stati gli ultimi ad esser entrati in gioco in quanto graziati da un televoto flash; una faccenda che non ha reso molto contento il giovane attore che, in maniera plateale, ha dimostrato il suo malumore oltre che a non poca tensione.

Tutte le coppie composte da naufraghi singoli saranno costrette a vivere legate da una fune elasticizzata fino alla prossima puntata di giovedì 24 marzo. A proposito di giochi e penitenze, la coppia dei Rodriguez ha vinto la prima Prova Leader ed hanno potuto decidere chi spedire direttamente al televoto: dopo aver puntato erroneamente il dito su Nicola Vaporidis che era immune in quando fresco vincitore di un televoto flash, Jeremias a nome suo e di suo papà manda al televoto Floriana Secondi in coppia con Antonio Zequila.

Le nomination di coppia dei naufraghi delineano delle preferenze molto chiare da parte di tutti: tre nomination per la coppia Carmen Di Pietro e figlio ma anche tre nomination per la coppia Cicciolina con Marco Melandri. Tutte e tre le coppie vanno al televoto. “Chi vuoi eliminare?” chiede Ilary Blasi, ma è scontato che i meno graditi andranno a Playa Sgamada.

La decisione della trasmissione di formare un gioco per sole coppie si paventa come una brutta idea: le antipatie di uno dei due membri della coppia mettono a serio rischio l’avventura nel reality di persone che meriterebbero di restare. Vedi lo scaltro figlio di Carmen Di Pietro oppure la gioiosa Cicciolina, che ha pagato lo scotto di avere al suo fianco un Marco Melandri poco socievole.