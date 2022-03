Tutti i vincitori dell’Isola dei famosi dal lontano 2003 al 2021

Quanti vincitori de L’Isola dei famosi riuscite a ricordare dal 2003 a oggi? Siamo sicuri che molti li avete rimossi, perché le edizioni con i naufraghi sono state tantissime, perché alcuni magari meritavano la vittoria meno di altri e per chissà quale altro motivo ancora. Il primo naufrago a vincere l’Isola dei famosi è stato Walter Nudo, era il 2003 e rimase sull’isola per 57 giorni, tornò a casa magrissimo, non si riconobbe davanti allo specchio ma portò a casa anche 200mila euro. Sulla sua vittoria ci furono vari dubbi e fu l’inizio di una lunga serie di vincitori morali. Nel 2004 vinse Sergio Muniz e rimase sull’Isola dei famosi gli stessi giorni di Nudo, uguale anche la vincita. Anche Lory Del Santo ha vinto, la prima donna ed era il 2005; stasera la rivedremo di nuovo nel ruolo di naufraga ma con il fidanzato. Nel 2006 ha vinto Luca Calvani, lo ricordavate?

Nel 2007 l’Isola dei famosi si allunga

Nel 2007 ha vinto Manuela Villa, rimase in Honduras per 71 giorni, una bellissima prova di resistenza che non ha più dimenticato. Nel 2008 ha vinto Vladimir Luxuria e en questa edizione sarà opinionista in studio con Nicola Savino. Nel 2010 è la volta di Daniele Battaglia e l’anno successivo, nel 2011, di Giorgia Palmas. Come dimenticare Antonella Elia, lei sarebbe rimasta per sempre sull’Isola dei famosi; era il 2012. 50 giorni e la vittoria per Le Donatella, con 100mila euro di premio ed era il 2015.

Siamo nel 2016 e vince Giacobbe Fragomeni. Nel 2017 invece il pubblico sceglie Raz Degan. Nel 2018 dopo ben 85 giorni in Honduras l’emozione fortissima è per Nino Formicola, in arte Gaspare. Marco Maddaloni ha vinto nel 2019 mentre Simone Paciello detto Awed ha vinto nel 2021. Chi vincerà l’edizione del 2022? Appuntamento a stasera per la nuova avventura.