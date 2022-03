L’Isola dei Famosi 2022: Floriana attacca Nicolas Vaporidis e la produzione, l’attore propone una scommessa

Non sono passati nemmeno due – tre giorni su L’Isola dei Famosi 2022 che Floriana Secondi ha già iniziato ad urlare ed attaccare i suoi compagni d’avventura. Se l’è presa con Antonio Zequila, con alcune donne e ora persino con Nicolas Vaporidis: a detta sua, l’attore sarebbe colpevole di essere un privilegiato e di esser coperto addirittura dalla produzione del programma.

Sì, avete capito bene: Floriana Secondi si è presa un suo spazio nel corso della diretta del 24 marzo 2022 per raccontare ad Ilary Blasi e al pubblico a casa i presunti privilegi che Nicolas Vaporidis avrebbe a discapito degli altri. Ma per quale motivo la ex vincitrice del GF classico parla di privilegi? Ecco spiegato il motivo…

L’Isola dei Famosi 2022, Floriana su Nicolas Vaporidis: “Privilegiato”

I presunti privilegi che Floriana Secondi adduce a Nicolas Vaporidis sarebbero principalmente due. Il primo risalirebbe addirittura al periodo in cui i concorrenti hanno fatto quarantena in un albergo in Honduras. A della della donna, Nicolas Vaporidis avrebbe usato di nascosto un telefono cellulare, un atto proibito dalla produzione. Floriana dice di essersi fatta raccontare questa cosa dal personale dell’albergo.

Il secondo privilegio, invece, riguarda il fatto che a Nicolas Vaporidis è stato concesso di poter utilizzare un rasoio elettrico per radersi la testa. A detta di Floriana è stata una decisione ingiusta in quanto interferirebbe con la vita da naufraghi.

L’Isola dei Famosi 2022: Ilary Blasi smonta le teorie di Floriana

Se sul telefonino verranno fatte le dovute indagini, Ilary Blasi smonta la teoria del privilegio di Floriana Second rivelando che l’uso che Nicolas Vaporidis fa del suddetto rasoio elettrico è stata una richiesta fatta alla produzione per “esigenze mediche“. Dunque, una richiesta non declinabile.

L’Isola dei Famosi 2022: Nicolas Vaporidis sfida Floriana

Tornando alla questione cellulare, Nicolas Vaporidis smentisce categoricamente di essersi imboscato un telefono cellulare in camera sua in quanto – così riferisce – aveva già consegnato i suoi due smartphone alla produzione a tempo debito. E non contento, il giovane attore propone una scommessa alla naufraga.

Qual è questa scommessa? Se a seguito di una perquisizione di valigie e camera d’hotel verrà effettivamente trovato questo terzo cellulare, l’attore promette di abbandonare il programma immediatamente pagando tutte le dovute penali. Ma se il suddetto telefono non esiste, allora dovrebbe essere Floriana ad abbandonare il reality. Floriana non ha accettato la sfida: “Tanto mò er telefono to avranno nascosto!” ha sentenziato davanti ad uno sbigottito Alvin.