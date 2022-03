Maltempo in Honduras, Alvin fa chiarezza: “Naufraghi messi in sicurezza”

A quanto pare nelle ultime ore in Honduras il tempo è stato parecchio impietoso. Ed è Alvin ad aggiornare i fan dell’Isola dei famosi 2022 su quello che sta succedendo nel mar dei Caraibi. In attesa di vedere la puntata dell’Isola in onda domani, 28 marzo 2022 in diretta su Canale 5, è proprio l’inviato di Mediaset a spiegare che cosa sta succedendo. Dal suo profilo instagram rivela che ha piovuto davvero tanto ieri e che alla fine la produzione ha deciso di fare qualcosa per aiutare i naufraghi che al momento a quanto pare, non sono equipaggiati per resistere a una tormenta di pioggia come quella che si è scatenata nelle ultime ore sulle spiagge honduregne. Una cattiva notizia per i concorrenti ma allo stesso tempo anche buona visto che c’è sembrato di capire che per qualche ora, tutti i naufraghi siano stati portati in un posto sicuro.

Isola dei famosi 2022 le ultime news: naufraghi messi in sicurezza

Nelle sue storie sui social, Alvi ha spiegato che i naufraghi “sono stati messi in sicurezza” rassicurando quindi anche tutti i parenti e gli amici dei vip che stanno partecipando all’Isola dei famosi 2022. Non c’è nulla di cui preoccuparsi, probabilmente per qualche ora, i concorrenti sono stati portati in un villaggio, anche se come succede spesso in questi casi, non potranno comunque trarne vantaggio, come ad esempio fare una doccia. Ma immaginiamo che almeno stiano al caldo, abbiamo anche un bel bagno in cui andare e possano restare quantomeno asciutti. Significa questo “mettere in sicurezza”? Probabilmente si. E forse vedremo tutto questo domani, nella diretta con Ilary Blasi su Canale 5.

Isola dei famosi 2022: lunedì nuovi ingressi

E nella puntata di domani si parlerà anche dei nuovo concorrenti che sbarcheranno in Honduras. Pare che ci siano dei possibili nuovi arrivi ma intanto, il pubblico potrà seguire lo sbarco di Guendalina Tavassi e di suo fratello Edoardo che sono una delle nuove coppie di questa edizione.