Antonella Elia provoca Flavia Vento: “Dici che non hai soldi per i cani e poi ti ritiri”. L’altra ribatte: “Ti denuncio”

Nella puntata de La pupa e il secchione in onda ieri 29 marzo 2022, sono state mostrate in diretta le famose immagini del ritiro di Flavia Vento che dopo soli 8 giorni di permanenza nella villa ha deciso di ritirarsi. Una sua abitudine, ha lasciato tutti i reality ai quali ha partecipato, addirittura nella casa del Grande Fratello VIP ha resistito meno di 24 ore. Ed è per questo che Antonella Elia, chiamata a commentare la scelta della Vento, non si è tenuta un cecio in bocca e ha ricordato proprio quello che era successo lo scorso anno, quando la Flavia lasciò il reality di Signorini dopo il suo ingresso da sirena…

Ancora prima di collegarsi con Flavia Vento, ospite della puntata di ieri del programma di Italia 1, Antonella Elia aveva commentato: “No Barbara non ci credo. Non dirmi che Flavia si è ritirata perché mi arrabbio. Se è così allora la sua carriera è finita. “

E ancora: “Basta è una mancanza di rispetto verso tutti. Poi che non si lamenti che le mancano i soldi per dare da mangiare ai suoi adorati cani. Perché adesso stava lavorando ed ha mollato.”

E’ scontro tra Antonella Elia e Flavia Vento a La pupa e il secchione Show

Dopo aver visto i video e il momento del ritiro della Vento, Antonella Elia ha quindi commentato: “Ciao Flavia allora ti sei ritirata davvero. Rido perché è patetico tutto questo. Denuncia quello che vuoi. Ci siamo anche incontrate al parco dopo che ti eri ritirata dal GF Vip. Tu mi hai detto ‘ti prego Anto fammi rientrare in casa ho bisogno di dare da mangiare ai cani. Mo che te inventi? Che un extraterrestre è venuto nella villa e ti ha detto di scappare, dai su non ho più parole.” Parole che sono state apprezzate dal pubblico, che ha accompagnato le parole di Antonella Elia con applausi scroscianti ma non dalla Vento che ha sbottato.

Amareggiata la Vento ha commentato: “Antonella non ridere ti prego. No zitta smettila di ridere. Io ti denuncio! Non rispondo neanche perché se tu non sai le cose è meglio che non parli. No Antonella stai zitta, sono cose mie finiscila e non ridere“.