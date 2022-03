Amici 21 spoiler serale: due eliminazioni e un nuovo giudice

Che cosa succederà nella puntata del serale del 2 aprile 2022? Come sempre non mancano spoiler e anticipazioni che rivelano quello che è successo nel corso della registrazione che si è tenuta ieri a Roma. Avrete letto certamente della novità per quello che riguarda la giuria. Stash infatti è risultato positivo al covid 19 e ha quindi saltato la sua partecipazione al programma. Pensavamo di vederlo collegato in studio ma in realtà, Maria ha deciso di optare per un nuovo giudice per la puntata che vedremo sabato in prime time e quindi possiamo dirvi che al posto di Stash ci sarà Sabrina Ferilli, una che ad Amici è di casa. L’attrice quindi sarà chiamata a giudicare, come ha fatto anche in passato, al fianco di Stefano de Martino ed Emanuele Filiberto.

Amici 21 spoiler e anticipazioni: il primo eliminato della puntata del 2 aprile 2022

Questa nuova puntata di Amici 21, di cui non vogliamo svelarvi moltissimo per non guastarvi la visione, vedrà sfidarsi come prima manche le squadre capitanate da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli e Veronica Peparini. A perdere la sfida sarà proprio la squadra delle due coach che decideranno di salvare Albe come primo allievo. E di conseguenza, a lasciare la scuola, sarà John Eric che a detta di molti avrebbe potuto persino vincere per il circuito ballo questa edizione e invece lascia quasi subito il serale di Amici 21. Una eliminazione che il pubblico sembra non aver apprezzato particolarmente.

Amici 21 spoiler e anticipazioni: il secondo eliminato, in sfida Nunzio e Leonardo

Per quanto riguarda le manche successive, una partita sarà persa dalla squadra di Raimondo Todaro e il ballerino ad andare al ballottaggio sarà Nunzio, che rischierà quindi di lasciare la scuola di Amici 21. Il secondo invece è Leonardo. Anche la squadra di Zerbi e Celentano quindi, perderà una sfida. Come sempre, il nome del secondo eliminato non si conosce, visto che Maria lo rivelerà ai ragazzi mentre sono in casetta.

Circolano però diversi rumors sul web, che vi riportiamo come tali ma che non sono ufficiali, per cui potrebbero dimostrarsi inesatti. Alcuni spettatori avrebbero visto Leonardo fuori dalla scuola, sarebbe quindi lui il concorrente eliminato. Ma per conoscere i dettagli sul ballottaggio finale dovremo attendere la puntata di Amici 21 di sabato.