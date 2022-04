Dopo la squalifica di Silvano dall’Isola parla Tiziano: non c’è stata nessuna bestemmia, pronti a fare causa

I Cugini di campagna non ci stanno. Tiziano, prende in mano la situazione e in attesa del ritorno di suo fratello Silvano dall’Honduras, scende in campo per difenderlo. Il cantante non ha dubbi: solo un grande errore perchè Silvano, a suo dire, non avrebbe bestemmiato. Peccato però che ci sia un video, che tra l’altro chi produce l’Isola ha potuto sentire molto bene, pulendolo dalle altre voci e dagli altri rumori intorno. E se dopo due giorni è arrivata la decisione, con tanto di squalifica, vuol dire che non dovrebbero esserci dubbi di sorta. Tiziano però qualche dubbio ce l’ha ancora tanto che da Repubblica fa sentire la sua voce e spiega perchè non ci sta.

Dopo l’espulsione di Silvano dall’Isola scende in campo Tiziano: nessuna espressione blasema

“In relazione alle notizie apparse sui media circa l’espulsione di mio fratello, Silvano Michetti, dal format Isola dei famosi per un’asserzione pronunciata al momento dell’arrivo sull’isola, definita nel comunicato rilasciato da Mediaset come ‘blasfema’, intendo precisare quanto segue: l’audio nel quale mio fratello pronuncia le parole incriminate è molto chiaro: si sente ‘Santo Dio’. L’espressione non può considerarsi né blasfema nei confronti di Dio o della religione, né una bestemmia. Manca quindi il presupposto legale per l’espulsione di mio fratello dal format” di questo è convinto Tiziano.

E poi aggiunge: “Non potendo mio fratello, in questo momento, assumere direttamente iniziative a sua tutela, ho inviato a titolo personale, e anche come leader del Gruppo dei Cugini di Campagna, una diffida a Canale 5 e ai responsabili della trasmissione, invitandoli a desistere dalle annunciate iniziative nei suoi confronti e a mantenerlo nel suo ruolo di partecipante alla trasmissione.”

La cosa passerà nelle mani di un avvocato ma la battaglia di Cugini, ci sembra si farà molto difficile:” Ho già altresì dato incarico a un importante studio legale per tutelare gli interessi e l’immagine di mio fratello e del gruppo Cugini di Campagna in tutte le sedi.“