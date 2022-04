Al peggio non c’è mai fine: Paola Caruso e Mila Suarez si picchiano. “Le abbiamo divise” svelano i secchioni

Se questa edizione de La pupa e il secchione era già passata alla “storia” come una delle peggiori di sempre, nonostante i glitter e le paillettes, quello che si vedrà questa sera, peggiorerà solo le cose. Due delle protagoniste del programma di Italia 1 infatti, sono arrivate alle mani. Chi era presente alla registrazione della puntata ( domenica) ha spiegato sui social che in realtà non si vedranno schiaffi o altro. Ma ci hanno pensato le persone coinvolte in questa rissa a raccontare dei dettagli, come si è visto anche in una piccola anticipazioni di oggi. Barbara d’Urso nel corso di Pomeriggio 5 ha infatti mostrato i confessionali di Paola Caruso e delle altre persone che sono state coinvolte in questa rissa, spiegando che cosa è successo. La rissa ha visto protagoniste Mila Suarez e Paola. Sarebbe stata la Caruso a reagire con le mani a delle provocazioni della ex fidanzata di Alex Belli.

Una deriva davvero più che aspettata quella che il programma di Italia 1 sta prendendo. Per non parlare del rispetto pari a zero che c’è nei confronti del telespettatore. “Vi racconto che cosa è successo stanotte” ha detto la d’Urso, peccato che sia successo tutto giorni fa visto che la puntata è registrata, non in diretta. Si può davvero pensare di avere con lo spettatore un dialogo fondato su cose non vere?

Paola Caruso racconta che cosa è successo: la rissa con Mila Suarez

Nel confessionale mandato in onda nella puntata di Pomeriggio 5 del 12 aprile, si vede la Caruso che commenta i fatti: “Mila mi ha provocata tutto il tempo. Mi ha detto qualunque cosa quella. A un certo punto ho sentito ‘tu sei una manipolatrice, strumentalizzi tuo figlio e usi il bambino. Mi sento mortificata e umiliata. Non si deve mai perdere il controllo e ho sbagliato“.

Anche Gianmarco Onestini ha commentato: “Paola Caruso si è molto arrabbiata e sono arrivate alle mani. Il fatto di picchiarsi è terribile e non si può mai appoggiare. La violenza fisica per me non è un mezzo con cui rispondere. Alle provocazioni non si può reagire così“. Anche il fidanzato di Guenda Goria, Mirko Gancitano ha condannato il gesto spiegando che lui e Aristide hanno subito diviso le due ragazze prima che la cosa degenerasse: “A una provocazione non si può reagire in maniera aggressiva” ha detto il secchione.

Barbara d’Urso non ha rivelato quale provvedimento sarà preso e quante persone riguarderà. Tutti i dettagli saranno resi noti nella puntata de La pupa e il Secchione Show in onda oggi su Italia 1.