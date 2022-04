Lite furiosa a La pupa e il secchione show tra Paola Caruso e Mila Suarez: provvedimento in arrivo

Il promo della puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 12 aprile 2022, ha anticipato una voce che stava circolando nelle ultime ore. Nella villa de La pupa e il secchione ci sarebbe stata una violenta lite che ha coinvolto due pupe. Lo rende noto Barbara d’Urso che ha anche annunciato che nella puntata del programma in prime time su Italia 1 questa sera, ci sarà un provvedimento disciplinare. Due le pupe coinvolte nella lite: sono Paola Caruso e Mila Suarez. Non sappiamo che cosa abbia scatenato la litigata ma a quanto pare, tra le due, le cose sono finite male tanto che questa sera, arriverà un provvedimento disciplinare. La notizia era trapelata in rete già da qualche ora anche perchè come saprete, La pupa e il secchione è un programma registrato per cui qualcuno ha dato in anticipo questa notizia.

Espulsione a La pupa e il secchione show? Le ultime notizie

“Gianmarco Onestini è stato al centro di un durissimo scontro tra Mila Suarez e Paola Caruso, che è andato ben oltre il limite. Per questo motivo stasera a La Pupa E il Secchione Show verranno presi seri provvedimenti disciplinari. Io non accetto certi comportamenti!” ha detto Barbara d’Urso. Probabilmente nei prossimi minuti a Pomeriggio 5 ci saranno anche altri dettagli di questa spiacevole situazione e poi questa sera su Italia 1 le immagini dei fatti.

Questa lite tra le due pupe servirà anche a far crescere l’interesse intorno al programma e quindi anche gli ascolti? C’è da dire che non era mai capitato nelle passate edizioni di arrivare persino a un provvedimento disciplinare. Purtroppo è successo questa volta. Non p ancora chiaro se il provvedimento riguardi entrambe le pupe o una sola delle due. Lasceranno la casa sia Mila Suarez che Paola Caruso o solo una delle due?

Prima del promo di Pomeriggio 5, la conduttrice aveva anticipato la notizia sui social con queste parole: “Ebbene sì amici di Twitter. Vi annuncio che stasera ci sarà un provvedimento disciplinare molto, molto, molto duro. Vi anticipo che ci sarà la famosa busta brutta, brutta, brutta. Ci sarà anche il famoso Barbie Ka**iatone, sarà una sorta di mix di notizie choc“.