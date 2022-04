La rivelazione di Roger all’Isola, in lacrime: “Ho un figlio, non ne posso parlare”

Momento di grande emozione ma anche di imbarazzo in qualche modo, soprattutto per Ilary Blasi che ha dovuto gestire la situazione. Roger ed Estefania erano stati chiamati in postazione nomination per dare il loro nome e nessuno si aspettava quello che è poi successo nella puntata dell’Isola dei famosi in onda il 18 aprile 2022. Il brasiliano infatti, ha chiesto a Ilary se ci fosse qualcuno in studio per lui, un amico, un parente. Poi ha iniziato a piangere senza un motivo. Estefania quindi ha spiegato che gli mancava un amico che proprio ieri faceva il compleanno e forse si aspettava di vederlo lì. Ma quando Roger ha continuato a piangere in modo molto forte, la conduttrice ha rotto gli indugi: “Roger ma perchè stai piangendo, è per tuo figlio?” ha chiesto la Blasi. Il modello a quanto pare non aveva parlato a nessuno di suo figlio, solo a Estefania che ha quindi confermato. “Si Ilary per lui.”

La rivelazione di Roger all’Isola dei famosi 2022: ha un figlio

Il modello quindi ha provato a dire qualcosa ma era davvero troppo commosso. Quindi Estefania ha spiegato che il suo “fidanzato” ha un figlio di 11 anni che vive in Brasile e che ci teneva che vedesse un suo saluto. Ilary quindi ha chiesto se lo vede, se lo può frequentare: “Si si sentono sempre, quando è in Brasile può vederlo ma qui sull’Isola per questioni legali non ne può parlare“. Roger in lacrime spiega di averci provato ma che alla fine non ce l’ha più fatta, volendo quindi avere notizie del ragazzo. “La sua mamma si arrabbia se ne parlo” ha aggiunto il modello.

Nicola Savino lo ha poi invitato a fare un bel sorriso per suo figlio, mostrandosi forte. E così è stato anche se trattenere poi nuovamente le lacrime, non è stato facile.