Jovana Djordjevic rivela sui social i motivi per cui ha lasciato l’Isola: colpa di un maledetto filo

Jovana Djordjevic ha deciso di raccontare tutto quello che è successo in Honduras e i motivi per i quali ha dovuto necessariamente lasciare l’Isola dei famosi 2022. Nell’ultima puntata del reality di Canale 5 ha cercato di dire qualcosa ma anche a causa delle sue difficoltà con l’italiano, non si è capito molto di quello che avrebbe voluto raccontare per questo motivo, l’ex naufraga, ha deciso di raccontare sui social quello che realmente è accaduto parlando anche del problema di salute che l’ha costretta a lasciare l’Honduras. Nulla di grave ma purtroppo, visti i mezzi honduregni, Jovana ha preferito tornare in Italia per sentire il parere del suo chirurgo, non fidandosi della proposta che le era stata fatta in Honduras e a giudicare dalle sue parole, ha anche fatto bene. Tutta colpa di un filo, o forse della chirurgia plastica…

Jovana Djordjevic svela perchè è stata costretta a lasciare l’Isola dei famosi 2022

L’ex naufraga ha quindi pubblicato un lungo post sui canali social spiegando: “Prima di tutto, voglio ringraziare tutti voi che avete votato per me, non potevo credere al feedback che ho ricevuto. Vi amo tutti!!! Secondo il motivo della mia uscita (come tutti voi sapete) riguardava la salute.”

Poi ha deciso di scendere nei dettagli anche per provare a spiegare i tentativi che lei ha fatto per poter restare in gioco. Il motivo del suo abbandono è legato a un problema con l’operazione al seno: “Ho avuto un piccolo pezzo di filo dall’operazione al seno che ho fatto alcuni anni fa e un punto era fuori (a causa della perdita di peso). Sono andata dal dottore perché volevo che lo tirasse fuori. Quello che non mi aspettavo era il risposta del chirurgo locale che mi ha detto che doveva tagliarmi con almeno 2 punti e che dovevo riposare almeno 5 giorni dopo, prendere l’antibiotico ecc… ” La bella Jovana però racconta di non essere d’accordo con questa proposta visto che immaginava che si potesse fare il tutto senza cucire e tagliare. E spiega: “ho detto che volevo rimanere come sono senza fare un “intervento” (il rischio di infezione era alto anche lì, con il tempo e le condizioni in cui vivevamo)”. Cosa che però non era possibile.

Jovana spiega che la produzione è stata molto chiara con lei: restare significava fare l’operazione e curarsi e poi riprendere il gioco, altrimenti l’opzione sarebbe stata il ritiro. Aggiunge quindi: “Ovviamente, ho scelto l’altra opzione. Appena arrivata a Milano sono andata direttamente dal chirurgo di mia fiducia che ha preso il filo in meno di 10 secondi SENZA tagli, medicine ecc.”

Ha chiesto quindi di poter tornare ma non è stato possibile: “ Ero pronta per tornare subito in Honduras ma quello non è stato possibile. Quindi, questo è stato il motivo per cui sono andata via. Non mollo mai, la mia personalità non me lo permetterebbe. Io sono una che sempre va avanti! Sono andata per vincere, non per tornare, ma alcune cose sono più grandi di te… “.

E poi ha concluso: “Comunque, questa è stata una delle esperienze più difficile e belle che abbia mai avuto e sono felice di averla vissuta la possibilità di provare almeno, però sono anche molto triste per lasciare i gioco così presto, ci tornerei subito se fosse possibile.”