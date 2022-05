Laura Maddaloni vuole andare via: il confronto con Luxuria, la decisione all’Isola 2022

E’ stata una serata particolarmente infuocata quella dell‘Isola dei famosi 2022 di ieri. E’ successo davvero di tutto e il fatto che gli animi fossero particolarmente accesi, ha scatenato una serie di reazioni davvero di fuoco come quella di Laura Maddaloni che ha iniziato a parlare di avvocati, di minacce e altro. Tutto è iniziato da una discussione tra Nicolas e Clemente. Poi le parole di Vladimir hanno provocato la reazione della Maddaloni che è arrivata persino a raccontare di esser stata aggredita da Nicolas: ha fatto capire che l’attore le abbia messo le mani addosso ( cosa che tutti gli altri naufraghi non hanno confermato). Poi ha detto a Ilary che le avrebbe parlato in privato, quando era il suo momento e così ha fatto, nella seconda parte della puntata.

Lo sfogo di Laura Maddaloni che minaccia di lasciare l’Isola 2022

La moglie di Clemente Russo si è sfogata: “Mi ha dato fastidio l’accanimento che mi hanno fatto passare come una judoka aggressiva, non è passato il messaggio che sono una mamma di tre bambine. La mia vita però scoppia di gioia, meglio invidia che pietà! Mi sono sentita aggredita. ” E ancora: “Questo binomio judoka-aggressiva, pugile-aggressivo e basta! Ogni volta sono attaccata, dai concorrenti me lo aspetto ma da Vladimir Luxuria no.” Laura ha continuato: ” Questa cosa è continua. Tu qua sei come un arbitro e se tu continui a dire che baro puoi influenzare il pubblico, tutto qua. Se lo dice un concorrente è un’altra cosa! Questo è il mio primo reality non sono abituata”.

“Puoi crederci o non crederci” – ha risposto l’opinionista dall’Italia – “Ma io non ho alcun pregiudizio nei tuoi confronti, magari la prossima settimana ti intonerò un canto di gloria. Non ho nulla contro di te, aspettati di tutto da me“. Sui social nel corso della puntata dell’Isola in onda ieri sera, non c’è stato neppure un solo giudizio a favore di Laura e Clemente che stanno uscendo parecchio male da questa edizione dell’Isola dei famosi.