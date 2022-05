Patrizia Bonetti nello studio dell’Isola: mostra a Melandri la cicatrice? Il pubblico sospetta

Finalmente è arrivato il momento di Patty Bonetti nello studio dell’Isola dei famosi 2022 . Probabilmente la concorrente, che è durata meno di un’ora in Honduras e non di certo per causa sua, avrà risolto le beghe legali con Mediaset e per questo, ha deciso di presenziare nella diretta del programma di Canale 5. Mentre lei era ancora in Honduras, in Italia si era persino parlato di una possibile causa milionaria che la Bonetti, avrebbe voluto fare a Mediaset per le cicatrici riportate e per le ustioni che l’avevano costretta a lasciare l’Isola dei famosi dopo la prova del fuoco. La presenza della Bonetti nello studio di Canale 5 ci lascia però pensare che alla fine le questioni siano state risolte e che alla fine, si sia trovato un accordo. L’ex naufraga ha spiegato a Ilary Blasi che adesso sta meglio e che ci avrebbe tenuto tanto a essere una delle concorrenti di questa edizione, ma gli imprevisti capitano…

Patrizia Bonetti torna in Italia: ha ancora delle cicatrici sulle cosce?

L’ex naufraga parlando con Ilary Blasi ha spiegato: “Sto bene mi sono ripresa finalmente, sono contenta di essere qui stasera. Ci tenevo tanto, era da tempo che volevo fare questa esperienza. Ma gli incidenti succedono e l’importante è andare avanti. ” Ilary Blasi ha quindi poi chiesto a Patty se stesse seguendo i concorrenti di questa edizione e se c’è qualcuno per cui fa il tifo o che vorrebbe vedere in finale ( anche se manca ancora oltre un mese, lo ricordiamo). La Bonetti ha risposto: “Per chi faccio il tifo? Nicolas. Mi piace come sta agendo all’interno del gruppo”.

Quando poi si è andata a sedere accanto a Marco Melandri, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare che l’ex naufraga, ha mostrato qualcosa sotto il vestito rosa, forse i segni delle ustioni che sono ancora presenti sulle sue gambe?