Patrizia Bonetti torna in Italia e fa causa all’Isola dei famosi per un milione di euro? Lo spiffero

Che fine ha fatto Patrizia Bonetti? Poche notizie, anche se Ilary Blasi nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi è tornata a parlare della naufraga che sarà ricordata e non certo per colpa sua, come una delle concorrenti che è rimasta in gioco per il minor tempo. Il pubblico a casa aveva notato le forti ustioni sul ventre della Bonetti dopo la prova del fuoco anche se la concorrente non è stata subito curata come forse avrebbe dovuto. Va detto, che secondo quelle che sono le indiscrezioni date da Alessandro Rosica ( il paparazzo investigatore che vediamo spesso da Federica Panicucci a Mattino 5) in realtà la Bonetti starebbe bene e in Honduras avrebbe ricevuto tutte le cure del caso. La bella Patti sarebbe stata anche disposta a rientrare in gioco, dopo le cure ricevute, ma a quanto pare, dall’Italia, sarebbero arrivati dei consigli diversi. Il fidanzato, avrebbe suggerito a Patrizia Bonetti di rientrare in Italia per intentare una causa contro la produzione dell’Isola dei famosi, causa che potrebbe fruttarle diversi soldi. Si arriva persino a parlare di un milione di euro. Sarà vero? Non possiamo saperlo…

Patrizia Bonetti lascia l’Honduras per fare causa all’Isola?

Una cosa potremmo capirla: laddove la Bonetti non parteciperà alle nuove puntate dell’Isola una volta rientrata in Italia, potrebbe essere quindi vera questa indiscrezione. Se invece i rapporti con la produzione sono sereni, Patti probabilmente nelle prossime puntate sbarcherà nello studio di Canale 5 per raccontare quello che è successo.

Patrizia ha partecipato alla prova del fuoco e ha deciso lei quanto restare in gioco, senza che nessuno la obbligasse. Ha sentito certamente il calore del fuoco e forse avrebbe dovuto staccarsi per evitare di bruciarsi. Siamo davvero sicuri che se mai ci dovesse essere una causa, potrebbe anche vincerla? Davvero complicato provare a immaginare queste dinamiche e molto dipende da quello che c’è scritto sui contratti dei concorrenti dell’Isola dei famosi…Staremo a vedere.