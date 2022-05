Amici 21 spoiler e anticipazioni: svelati i nomi dei finalisti

E’ stata registrata ieri a Roma una nuova puntata di Amici 21. Siamo giunti, dopo questi lunghi mesi di prove e sfide, alla semifinale della 21esima edizione del talent di Maria de Filippi e sabato sera, andrà in onda l’ultima puntata registrata di questa edizione. La finale infatti, anche per permettere al pubblico di scegliere il vincitore tramite televoto, sarà in onda in diretta. Nella puntata di sabato 7 maggio 2022 si sfideranno i ragazzi e le ragazze rimasti in gara. Ricordiamo che al momento fanno ancora parte della classe di Amici 21 Alex, Luigi, Albe, Sissi, Dario, Serena e Michele. Vi ricordiamo inoltre che la finale di Amici 21 slitterà, non si andrà in onda il 14 ma ci si sposta al 21 maggio per evitare lo scontro diretto con l’Eurovision Song Contest su Rai1. Come ha spiegato nel corso della settimana Maria, e come apprendiamo anche dalle anticipazioni di questa semifinale di Amici 21, le regole sono cambiate e le sfide si svolgeranno in modo diverso. Per la semifinale la gara si svolgerà quindi in modo diverso: le tre manche a cui erano abituati i giovani talenti saranno quelle decisive per decretare i finalisti. Dalle tre sfide, due di canto e una di ballo, usciranno quindi i primi tre finalisti: i quattro allievi rimasti andranno al ballottaggio e solo due tra loro potranno partecipare alla serata finale, in diretta.

Volete quindi scoprire chi sono i finalisti di Amici 21, quelli scelti da prof e giudici nella puntata che vedremo sabato sera su Canale 5? Ecco per voi spoiler e anticipazioni.

Amici 21 anticipazioni e spoiler: chi sono i finalisti di questa edizione

A staccare il biglietto per la finale di Amici 21 è Sissi. La cantante di Lorella Cuccarini ha convinto sin da subito tutti: appena entrata nella scuola, ha dimostrato di avere un talento raro, scalando tutte le classifiche di chi era chiamato a giudicare i talenti di Maria de Filippi. Posto in finale più che meritato per lei, è certamente una delle papabili vincitrici di questa edizione. Vola in finale anche il ballerino Michele, scelto dalla maestra Celentano. Pagherà forse il fatto di essere entrato molto dopo gli altri, nel cuore del pubblico, ma è sicuramente uno dei migliori visti in questa edizione di Amici, forse il migliore. Passa in finale nel corso delle sfide, senza dover andare al ballottaggio, secondo quelle che sono le anticipazioni circolate sui social, anche Luigi. Nel corso dell’anno “scolastico” se così possiamo chiamarlo, Luigi ha sempre dimostrato di essere molto bravo ma è stato al serale che Zerbi ha puntato tutto su di lui, a volte anche mettendo in secondo piano anche gli altri allievi. Una collaborazione discografica è nell’aria? Vedremo.

Amici 21 spoiler e anticipazioni: 4 allievi al ballottaggio

Come aveva spiegato anche nel corso del day time Maria, i nomi dei restanti finalisti si scopriranno solo nel corso della puntata di sabato sera. Infatti Alex, Albe, Serena e Dario si esibiranno ma conosceranno l’esito del voto solo in casetta. E anche il pubblico scoprirà chi tra loro passa in finale, solo seguendo la penultima puntata di Amici 21 che ci aspetta questo sabato su Canale 5.