Viaggio a 4 a Ibiza per gli ex vipponi: ci sono i Basciagoni ma anche Soleil e Gianluca

Fan del GF VIP 6 ancora scatenatissimi a due mesi dalla fine del reality, non a caso ieri, tra le tendenze sui social, c’erano proprio i nomi di Soleil Sorge e quello di Sophie Codegoni. Il motivo? Le due ex concorrenti del Grande Fratello VIP 6 sono insieme a Ibiza, in vacanza. E non sono sole. Sophie è insieme ad Alessandro Basciano: la loro storia d’amore procede a gonfie vele, chi pensava che sarebbero durati pochissimo una volta finito il reality si sbagliavano, visto che i due sono pazzi d’amore. E continua anche l’amicizia nata nella casa del GF VIP tra Soleil e Sophie che se ne sono dette di ogni ma che a quanto pare, una volta finito il gioco, hanno trovato il giusto equilibrio per godersi anche una bella vacanza insieme. E a giudicare dagli scherzi che le due ragazze si fanno, anche una certa complicità ( ieri ad esempio la Codegoni ha rotto un uovo fresco in testa a Soleil mentre stava riposando sul divano). Ma c’è anche un altro ex vippone che fa parte della combriccola, e la cosa fa pensare che tra lui e Soleil forse, potrebbe star nascendo qualcosa.

Avvicinamento tra Soleil e Gianluca a Ibiza?

La Sorge non si è mai vista con il suo presunto o sedicente fidanzato Carlo. Mai paparazzata al suo fianco. Eppure immaginiamo che i fotografi di tanto in tanto, a Milano qualche capatina la facciano eh…Nulla di nulla. Anche a Ibiza la Sorge è con amici e questo viaggio a 4, sa anche di possibile flirt. Chi è il quarto ex vippone? Gianluca Costantino che nella casa aveva fatto diversi apprezzamenti su Soleil, individuando in lei, la donna più interessante tra i concorrenti. Insomma Gianluca, uno dei migliori amici di Alessandro Basciano, non aveva mai nascosto il suo interesse per Soleil e chissà che tra i due non stia nascendo qualcosa…

La Sorge in questo momento è concentratissima anche sul lavoro, sta per lanciare una nuova linea di costumi ma trova il tempo per divertirsi e magari anche per innamorarsi!