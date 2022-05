L’Isola dei Famosi 2022: Delia Duran colpita e affondata da Nicolas Vaporidis, i video della lite

Nicolas Vaporidis è certamente fra i concorrenti in prima linea quando si parla di potenziali vincitori di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2022. Lucido, scaltro e pacato: l’attore di Notte Prima degli Esami ha più volte dimostrato di saperci fare come leader… ma anche come oratore. Specie dopo quanto accaduto nel corso delle nomination andate in onda nella puntata del 27 maggio.

Come di consueto, il naufrago si è diretto nella zona nomination della palapa per esprimere il suo voto segreto in collegamento con lo studio. Ilary Blasi gli ha dato il via e Nicolas Vaporidis ha fatto il suo dovere. Poi però, a sorpresa, è stato chiamato a replicare a delle accuse fatte da Delia Duran: presunta amica di Lory Del Santo, arrivata in studio in sua difesa…

L’Isola dei Famosi 2022: Delia Duran colpita e affondata da Nicolas Vaporidis

Ilary Blasi spiega a Nicolas Vaporidis che c’è qualcuno che vuole parlargli dallo studio ma stavolta non è un parente o un amico. È Delia Duran: la modella già vista al Grande Fratello VIP che è arrivata in studio per un confronto con Nicolas Vaporidis in difesa della sua amica Lory Del Santo.

Con fare parecchio stizzito, infatti, Delia Duran si è rivolta a Nicolas Vaporidis con queste parole: “Allora innanzitutto, invece di dirti che per me è un piacere conoscerti, ti dico che non è un piacere per me conoscerti viste le brutte parole che hai usato nei confronti di Lory Del Santo. In questi giorni ho visto dei video in cui hai sparlato di lei. Ti reputavo una persona intelligente, Nicolas! Ma, invece di avere un punto di incontro con Lory, no. Sei passato dall’essere ottimista all’essere una persona pessima, pessimista. Datti una regolata!“.

Delia difende la sua amica Lory, il comportamento di Nicolas nei confronti della Naufraga è davvero una strategia? #Isola pic.twitter.com/1W3XkRQJa6 May 27, 2022

Poi ha aggiunto: “E mi sono domandata: ma non è che questo teatrino che stai facendo è perché hai paura di Lory Del Santo visto che lei ha già vinto una Isola dei Famosi? Eh?! Risponda?!”. Concluso l’intervento di Delia Duran, Nicolas Vaporidis è passato alla sua replica.

“Per me, piacere… insomma, non penso di averti fatto nulla di personale. Ma se avessi visto bene le puntate, e quello che abbiamo fatto, io alla tua amica Lory sono più volte andato incontro.” – ha spiegato il naufrago – “Le ho offerto una prova ricompensa, e un ciambellone, perché è stata onesta con me. L’ho fatto come un potenziale gesto di ravvicinamento con lei. Ma lei, per contraccambiare, dice di essersi dimenticata del fatto che le ho dato del ciambellone. E pensa ieri mi ha escluso dal cibo…. Per cui, forse, dovresti vedere meglio il programma e cerca di valutare un pochettino meglio i punti di vista delle persone. Detto questo: ciao bella!”.

Ma vogliamo parlare della olà del pubblico quando Nicolas asfalta delia?✈️😂👏🏻 io adorooo #isola #solearmy pic.twitter.com/5ftwqpyOoa — Teamsolearmy (@teamsolearmy) May 27, 2022

Nicolas ha lasciato la postazione nomination e, approfittando della sua assenza, Delia Duran ha provato a replicare goffamente con una presunta assenza di umiltà da parte del concorrente. La suddetta risposta ha suscitato in studio un boato di dissenso per la modella. Colpita e affondata.