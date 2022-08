Un nuovo triangolo d’amore al GF VIP 7? Asia Gianese lancia frecciata: è per Andrea e Teresa?

Alfonso Signorini ha pensato a un nuovo triangolo d'amore per il GF VIP 7? Ecco chi potrebbero essere i protagonisti

Nella casa del Grande Fratello VIP 7, se le indiscrezioni fossero tutte vere, dovrebbero entrare circa 100 concorrenti. Da mesi infatti, si fanno nomi, supposizioni, proposte. Ma di concreto, al momento, c’è ben poco, visto che di ufficiale, c’è solo il nome di Giovanni Ciacci. Sembra però che anche la partecipazione di Asia Gianese, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sia cosa abbastanza certa. Il nome della ragazza potrebbe dire poco ai più ma a quanto pare, Signorini l’avrebbe scelta per un motivo ben preciso: quello di creare un nuovo triangolo amoroso sullo stile Delia Duran-Alex Belli-Soleil Sorge.

Ma chi sarebbero le altre due persone che farebbero parte di questo triangolo? A rivelare le ultime indiscrezioni è The Pipol che ricorda della relazione di Asia con un ex protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island. Parliamo di Andrea del Corso, oggi felicemente fidanzato con Teresa Langella da tre anni, dopo una tormentata conoscenza ( ricorderete infatti che la tronista, scelse Andrea nella magica serata della scelta in prima serata di Uomini e Donne, con tanto di castello, ma lui le disse di no, salvo poi corteggiarla fuori e alla fine, iniziare una storia d’amore che dura da tre anni).

Grande Fratello VIP 7: un nuovo triangolo amoroso in arrivo?

“Non vedo l’ora di dire a tutti quanti scheletri ha nell’armadio il fidanzato di una tronista di tre anni fa“ ha scritto poche ore fa sui social Asia Gianese. Il “tutti” sarebbe il pubblico del Grande Fratello Vip 7, il fidanzato sarebbe Andrea Del Corso, mentre l’ex tronista di tre anni fa Teresa Langella. La cosa quindi lascerebbe pensare che Andrea potrà entrare nella casa del GF VIP mentre Teresa potrebbe restare fuori ed entrare in un secondo momento, come era successo a Delia. I due al momento sui social parlano di impegni in autunno, che sembrano non essere legati a questa situazione ma chissà, forse lo fanno solo per depistare. Staremo a vedere che cosa accadrà!