Le elezioni non fanno slittare il GF Vip 7: i concorrenti usciranno per votare

Nonostante le elezioni politiche il GF Vip parte il 19 settembre ma i concorrenti podranno uscire per votare

Nemmeno le elezioni politiche sono in grado di fare slittare l’inizio del GF Vip 7. Il via è previsto per lunedì 19 settembre e al momento c’è anche la conferma perché gli autori e in produttori hanno previsto che i concorrenti che lo desiderano potranno lasciare la casa per votare. Usciranno e poi torneranno ma non prima della quarantena. Alfonso Signorini non ha intenzione di rimandare nemmeno di una settimana l’ingresso dei vipponi nella casa del Grande Fratello Vip, anzi questa decisione potrebbe essere parte del gioco, perché potrebbe creare discussioni, problemi, ripensamenti e ovviamente anche critiche da parte del pubblico che da casa segue tutto.

Le elezioni politiche del 2022 e la scelta dei vipponi di votare

Le elezioni di domenica 25 settembre sembrano non fermare il GF Vip e in base a una fonte vicina a Fanpage si apprende che la produzione ha fatto sapere che, salvo colpi di scena, la prima puntata della nuova edizione ci sarà come previsto il 19 settembre, il lunedì che precede le votazioni nazionali.

Nessun problema per autori, produttori e concorrenti, a nessuno verrà negato il diritto al voto ma ovviamente ognuno dovrà fare la propria scelta. Possibile che tutti lasceranno la casa per votare? Davvero difficile considerando che non risiedono di certo tutti a Roma. Ovvio che a tutti verrà permesso di raggiungere la propria città di appartenenza e il seggio dove votare ma nessuno dimentica che c’è ancora il covid. Chi resterà in casa sarà protetto, quindi i concorrenti verranno divisi in chi ha votato e chi ha scelto di non votare e non perdere nemmeno un giorno di reality.

Alfonso Signorini è già al lavoro, Orietta Berti e Sonia Bruganelli si godono gli ultimi giorni di vacanza pronte ad affrontare la prima serata. Di certo non mancheranno le polemiche, già si inizia ancora prima di partire.