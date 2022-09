Lorenzo Biagiarelli scende in pista a Ballando ma non lascia la Clerici: la spiegazione

Lorenzo Biagiarelli lancia la prima frecciata a Montesano e si prepara per Ballando con le stelle 2022 ma non abbandona la Clerici

E’ arrivato anche il primo commento ufficiale di Lorenzo Biagiarelli dopo che poche ore fa, è andato in onda in tv il primo promo di Ballando con le stelle 2022. Già qualche giorno fa Milly Carlucci, aveva parlato della partecipazione del compagno di Selvaggia Lucarelli allo show del sabato sera di Rai 1 spiegando che non ci sarà “nessun conflitto di interessi” perchè, proprio come è nel suo stile, la giornalista e scrittrice, non farà sconti a nessuno, tanto meno al suo fidanzato. E oggi arriva anche il primo commento di Biagiarelli che spiega perchè ha deciso di dire si a Milly Carlucci e partecipare quindi a Ballando con le stelle 2022.

Lorenzo Biagiarelli pronto a Ballando con le stelle 2022

Il food blogger ha spiegato: “Va bene, ora è ufficiale: sarò uno dei 13 concorrenti di Ballando con le Stelle. Ho accettato la proposta di Milly Carlucci per un semplice motivo: l’unica cosa che può obbligarmi a fare movimento per dieci settimane di fila è un contratto firmato con il sangue.”

E poi ha aggiunto: “ Non temo la fatica anche perché, essendo io un tridosato, se anche dovessi stramazzare sulla pista ci sarebbe comunque Montesano a far luce sulle vere cause del mio decesso ( prima frecciata lanciata al suo compagno di viaggio Enrico e prima polemica servita)”.

Confermato anche il suo ruolo per E’ sempre mezzogiorno

Lo chef, che è anche uno dei volti amatissimi di E’ sempre mezzogiorno, ha specificato che ci sarà anche in questa edizione: “In ogni caso no, non lascerò mica È sempre mezzogiorno! Lì ci rivediamo da lunedì prossimo, anche perché Ballando e il mezzogiorno sono perfettamente complementari: da una parte dimagrisco, dall’altra ingrasso.” Ed è arrivato anche il commento di Antonella Clerici che ironicamente ha commentato: “Senno’ scatenavo una crisi di gelosia.”

E’ sempre mezzogiorno torna il 12 settembre mentre Ballando ci aspetta l’8 ottobre. In bocca al lupo a Lorenzo.