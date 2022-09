Lorenzo Biagiarelli a Ballando 2022, la Lucarelli lo giudicherà? Risponde Milly

Lorenzo Biagiarelli sarà uno dei protagonisti di Ballando con le stele 2022: nessun conflitto per la presenza di Selvaggia Lucarelli parola di Milly

Milly Carlucci ha confermato dalle pagine di DiPiù, tutti i nomi dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle. A un mese dalla partenza del programma di Rai 1, arrivano quindi tutti i dettagli sulla nuova edizione dello show del sabato sera, la Carlucci promette grande spettacolo e una edizione da ricordare per bellezza e sorprese che il pubblico avrà. Come era stato annunciato, nel cast di Ballando con le stelle 2022 ci sarà anche Lorenzo Biagiarelli, food blogger, protagonista di E’ sempre mezzogiorno e anche compagno di Selvaggia Lucarelli ( che torna a Ballando con le stelle con il ruolo di giudice). Ed è proprio di questo che ha parlato la Carlucci nella sua intervista, visto che ci si chiede se la giornalista, sarà diciamo, in grado di mettere da parte i sentimenti e dare dei voti nè troppo severi nè troppo generosi al suo fidanzato. Milly quindi ha spiegato che cosa ha deciso di fare, credendo che non ci saranno problemi per Lorenzo e Selvaggia, che sono due persone mature e sapranno come valorizzare al meglio i loro ruoli.

Selvaggia Lucarelli giudicherà le esibizioni del suo compagno Lorenzo?

A Milly quindi, nell’intervista per DiPiù, viene chiesto se la Lucarelli sarà chiamata o meno a giudicare le esibizioni del suo compagno. E la conduttrice di Ballando con le stelle 2022 ha confermato: “Le pare che Selvaggia possa fare sconti? Avrei potuto forse non fare giudicare a lei le esibizioni del suo compagno, ma meglio di no.”

Confermatissima anche la giuria che vediamo ormai con le palette in mano da anni. La Carlucci ha spiegato: “La nostra grande giuria, da Carolyn Smith a Selvaggia Lucarelli, da Guillermo Mariotto a Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, è confermatissima. A bordo campo ci sarà un punto di riferimento come Alberto Matano mentre non ci sarà Roberto Bruzzone per i suoi innumerevoli impegni.“